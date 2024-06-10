الثانوية العامة 2024.. 5872 طالبا يؤدون الامتحانات داخل 15 لجنة في بورسعيد "صور "

توافد 5872 طالبا وطالبة بمرحلة الثانوية العامة في محافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، على 15 لجنة أساسية لأداء امتحانات مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية في أول أيام امتحانات الثانوية العامة 2024.

بالصور.. 5872 طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة داخل 15 لجنة في بورسعيد

وكثف رجال مديرية أمن بورسعيد، برئاسة اللواء مازن صبري، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، من تواجدهم بمحيط اللجان والشوارع المؤدية لها، فضلًا عن الانتشار بكافة أحياء المحافظة من خلال دوريات ثابتة ومتحركة، لتأمين العملية الامتحانية، في الوقت الذي انتشر رجال المرور في كافة الشوارع الرئيسية خاصة المؤدية إلى لجان امتحانات الثانوية العامة لتسيير الحركة المرورية ومنع الزحام المروري لضمان وصول الطلاب إلى لجانهم بكل سهولة ويسر.

وحظر رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة دخول الهواتف المحمولة وأي أجهزة إلكترونية بصحبة الطلاب إلى مقار اللجان.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، على أن المديرية جهزت جميع مقرات لجان امتحانات الثانوية العامة بإجمالي 15 لجنة أساسية، بالإضافة إلى استراحات رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والبالغ عددها 10 استراحات.

وأشار إلى أن تعليم بورسعيد وقع مذكرات تعاون مشترك مع الأجهزة الأمنية والمديريات والهيئات المعنية، للتعاون والعمل على انجاح أعمال امتحانات الثانوية العامة، كما شدد على ضرورة التعامل الجيد مع طلاب شهادة الثانوية العامة، وتوفير الأجواء الامتحانية الملائمة، والتعامل بهدوء وحكمة وضبط النفس وتغليب مصلحة الطلاب، متمنيًا للطلاب النجاح والتفوق وللقائمين على امتحانات الثانوية العامة 2024 السداد والتوفيق.

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