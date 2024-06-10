الثانوية العامة 2024.. هدوء وانتظام بلجان الامتحانات في الوادي الجديد

تابع المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، اليوم الإثنين، سير أعمال امتحانات شهادة الثانوية العامة من داخل غرفة العمليات بالمديرية بحضور ممثل عن المستشار العسكري ومديرية الأمن بالمحافظة وجميع المعنيين.

وأشار سيد، إلى التواصل لحظة بلحظة مع غرفة العمليات بوزارة التربية والتعليم ومحافظة الوادي الجديد وغرف العمليات المشكلة بالإدارات التعليمية.

وكيل تعليم الوادي الجدي يطمئن على انتظام طلاب الثانوية العامة باللجان لأداء امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية

واطمأن وكيل التعليم بالمحافظة على انتظام الطلاب باللجان لأداء امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية على فترتين حيث بدأت الفترة الأولى الساعة 9 ولمدة ساعة ونصف لأداء امتحان التربية الدينية فيما تبدأ الفترة الثانية الساعة 11 وحتى الساعة 12.30 ظهر اليوم لأداء امتحان التربية الوطنية (مواد غير مضافة للمجموع) في أول أيام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023_2024م ، مشددا على ضرورة توفير الأجواء المناسبة أمام الطلبة لأداء الامتحانات بكل يسر وسهولة بعيدا عن أي قلق أو توتر.

ووفرت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة مبردات مياه ومراوح داخل اللجان لراحة الطلاب خلال أداء الامتحانات.

حيث يؤدي 1824 طالبا وطالبة الامتحانات أمام 11 لجنة موزعة على مستوى 5 إدارات تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة وإدارة الخارجة التعليمية تضم 905 طالبا وطالبة منهم 287 أدبي و572 علمي علوم و64 طالبا وطالبة بقسم علمي رياضة، مقسمين على 4 لجان، وإدارة الداخلة التعليمية تضم 584 طالبا وطالبة منهم 112 أدبي و443 علمي علوم و 29 طالبا وطالبة بقسم علمي رياضة مقسمين على 3 لجان امتحانية.

كما أن إدارة الفرافرة التعليمية تضم 165 طالبا وطالبة منهم 16 أدبي و132 علمي علوم و17 طالبا وطالبة بقسم علمي رياضة، موزعين على لجنة واحدة بالمركز، أما إدارة بلاط التعليمية تضم 75 طالبا وطالبة منهم 12 أدبي و60 علمي علوم و3 طلاب بقسم علمي رياضة، داخل لجنة واحدة بالمركز، أما إدارة باريس التعليمية تضم 95 طالبا وطالبة منهم 30 أدبي و 64 علمي علوم و 1 طالب بقسم علمي رياضة، داخل لجنة واحدة أيضا بالمركز.

و إجمالي عدد طلاب المحافظة 1824 طالبا وطالبة، منهم 1271 طالبا وطالبة بقسم العلمي علوم، و 96 طالبا وطالبة بقسم العلمي رياضة بالإضافة إلى 457 طالبا وطالبة بقسم الأدبي موزعين على 11 لجنة بمراكز المحافظة الخمس.

فيما نشرت مديرية أمن الوادي الجديد، اليوم الإثنين، بإشراف مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة، اللواء محمود أبو الليل، عناصر من الشرطة النسائية والسرية لتأمين لجان طالبات الثانوية العامة بمراكز المحافظة الخمسة، كما جرى نشر قوات من إدارتي المرور والحماية المدنية، وعناصر قتالية في محيط اللجان والطرق المؤدية لها، لتأمين عملية دخول وخروج الطلبة.

وجرى تنفيذ خطة أمنية مكثفة لتأمين جميع اللجان بالمحافظة، وشكلت المديرية غرفة عمليات داخل المديرية لتلقي الشكاوى والبلاغات وسرعة فحصها والعمل على حلها.

وأكدت مديرية أمن الوادي الجديد، التعامل بحسم وقوة مع أية محاولات للخروج عن القانون، ومنع تجمع أولياء الأمور بمحيط المدارس أثناء إجراء الامتحانات، وخلق مناخ طيب للطلاب لأداء الامتحان دون التأثير عليهم من الخارج.