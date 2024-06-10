نادر عدلي لـ "البوابة نيوز": سفاح التجمع ظاهرة لا يجب الاهتمام بها

مازالت قضية "سفاح التجمع" تثير تساؤلات الجمهور هل يتم مناقشتها في الدراما أو السينما المصرية أم لا ؟، حيث كان هناك العديد من الأعمال الدرامية المصرية، التي ناقشت هذه القضية حول أهدافه وأشكال تأثيره في الناس.

تشغل قضية "سفاح التجمع" الرأي العام بعدما ظهرت بشاعة الجرائم التي ارتكبها المتهم، يومًا بعد يوم نكتشف أحداث جديدة في هذه القضية، تستحوذ هذه القضية اهتمام من النقاد الفنيين الذين انقسموا حول تسليط الضوء على هذا الحدث في الدراما المصرية.

نادر عدلي: هذه النوعية من القضايا أول مرة تحدث في مصر

كشف الناقد الفني نادر عدلي عن رأيه في "قضية سفاح التجمع" في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز" قبل وفاته بأيام قليلة، وقال: "ظاهرة غريبة ولا يجب أن نهتم بها، وليست قضية اجتماعية حقيقية، السينما أو الدراما المصرية بتلمس قضايا حقيقية وليست ناقلة بشكل حرفي مثل قضية سفاح التجمع".

وأردف: "هذه النوعية من القضايا أول مرة تحدث في مصر، تعذيب الفتيات واستعمال أدوات حادة لتعذيبهن قبل قتلهن خنقا، و وجود علامات التعذيب على أجسادهن، هذه القضايا لها صدى واسع في أمريكا وليس في مصر، ومن الأعمال التي تم تنفيذها مسلسل سفاح الجيزة لم يحقق نجاح كبير لأن هذه الحادثة مرت مرور الكرام أمام الكثير من المصريين لكثرة ما حصل مشابهًا لها".

وفاة الناقد الفني نادر عدلي

رحل الناقد الفني نادر عدلي عن عالمنا في يوم 7 يونيو الجاري، عن عمر ناهز الـ 71 عامًا، وحرص عدد من النقاد الفنيين على نعيه عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.

نعى الناقد الفني الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي، الناقد الفني نادر عدلي، وقال: "وداعًا نادر عدلي.. فقدت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما الناقد السينمائي نادر عدلي مدير تحرير الأهرام، كان نادر عدلي عضو الجمعية العمومية ومجلس إدارة الجمعية لسنوات منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي حتي عام 2013 كما تولى رئاسة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط دورة 2011".

وأضاف: "وكان بإصراره الكبير صاحب الفضل في إقامة هذه الدورة التي عقدت في ظروف غاية في الصعوبة، كما ترأس تحرير النشرة اليومية للمهرجان عدة سنوات وتم تكريمه في احتفالات الجمعية بالعيد الأربعين لتأسيسها والعيد الخامس والأربعين وتم تكريمه منذ أيام في احتفالات الجمعية باليوبيل الذهبي".