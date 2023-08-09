مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أمس الثلاثاء، منخفضًا 27.67 نقطة ليقفل عند مستوى 11244.27 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وبلغت الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 219 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 115 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 102 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات سينومي ريتيل، و الصناعات الكهربائية، وتكافل الراجحي، وملاذ للتأمين، والاتحاد الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات المواساة، والتطويرية الغذائية، ودلة الصحية، والباحة، و جي آي جي الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و 8.94% .

فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وأمريكانا، والباحة، ودار الأركان ، وشمس هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وبوبا العربية، ولوبريف، و اس تي سي، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضًا 104.01 نقاط ليقفل عند مستوى 23539.75 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 43 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 2 مليون سهم.