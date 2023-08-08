مصرع وإصابة 5 من أسرة واحدة إثر حادث انقلاب سيارة بمطروح

لقيت طفلة مصرعها وأصيب 4 آخرون من أسرة واحدة، اليوم الثلاثاء، إثر حادث انقلاب سيارة بمدينة مرسى مطروح، وتم نقلهم لمستشفى مطروح العام لتلقي العلاج اللازم مع التحفظ على الجثمان بثلاجة ذات المستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.

استقبل مستشفى مطروح العام جثة هامدة باسم جودي محمد عبدالكريم عامين، و4 مصابين بإصابات متنوعة من أسرة واحدة إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي بمدينة مرسى مطروح.

المصابون:

1_ محمد عبدالكريم محمد 35 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

2_ منال عزت رشوان 59 سنة، مصابة بجرح بفروة الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج.

3_ يوسف محمد عبدالكريم 4 سنوات، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

4_ ريتال محمد عبدالكريم 6 سنوات، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم.

تم تحرير المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.