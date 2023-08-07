"جثة وسط زراعات الذرة".. تفاصيل مقتل طفلة على يد عمها لسرقة حلقها بطهطا

فتحت النيابة العامة بطهطا شمال محافظة سوهاج، تحقيقات موسعة في واقعة العثور على جثة طفلة تدعى حبيبة وتبلغ من العمر 5 سنوات وذلك بإحدي زراعات “ الذرة الشامية” بقرية الحريدية البحرية دائرة مركز طهطا، وانتقلت لمعاينة جثمان المجني عليها، وتبين خنقها برباط حذاء ملفوف حول رقبتها، وكلفت الطب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية للجثمان، وإعداد تقرير بظروف وملابسات الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم هو عم الضحية ويدعى «علاء.ن - 30 سنة» أقدم على قتل بنت أخيه « الطفلة حبيبة ذات الـ5 سنوات» لسرقة قرطها الذهبي، بعد مروره بضائقة مالية، فخنقها برباط الحذاء وألقي جثتها وسط زراعات الذرة، وأصدرت النيابة قرارا بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

ونجحت الأجهزة الأمنية وقطاع البحث الجنائي بأمن سوهاج في كشف غموض العثور على طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات جثة هامدة داخل الزراعات الخاصة بالذرة الشامية بناحية قرية الحريدية البحرية، وبرقبتها رباط حذاء ملفوف حول رقبتها، إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عمها الذى يقيم بذات الناحية.

وبعد ورود بلاغ عن اختفاء الطفلة المذكورة والعثور عليها جثة هامدة داخل الزراعات، تم تشكيل فريق بحث مكبر، وبالمعاينة تبين أن الجثة لطفلة تدعي « حبيبه و ن م 5 سنوات» مسجاه بأرض زراعية مزروعة بمحصول الذرة الشامية ملك المدعو «عبد الشافي م ح ا -45 سنة- عامل» ويقيم بذات الناحية وبمناظرتها تبين أنها ترتدي كامل ملابسها.

وبفحص الجثة ظاهريا تم العثور على سحجه دائرية مكتملة حول الرقبة مع وجود رباط حذاء ملفوف حول رقبتها.

وبسؤال والدتها «دعاء ع ا م - 30 سنة- ربة منزل»، وعمها «أحمد ن م م- 29 سنة -عامل بناء» ومقيمان بذات الناحية، أتهما عم المجني عليها المدعو «علاء ن م م- 30 سنة- عامل بناء» ومقيم بذات الناحية بارتكاب الواقعة.

وتم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وأشار إلى قيامه باصطحاب المجني عليها داخل أرض زراعية وقام بخنقها بواسطة رباط حذاء والاستيلاء على قرطها الذهبي " تم ضبطه بحوزته قبل التصرف به " وعلل ذلك لمروره بضائقة مالية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وأصدرت قرارا بحبسه علي ذمة التحقيقات.