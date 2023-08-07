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الإثنين 07 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حجز محاكمة متهم بـ"التخابر مع ليبيا" إلى جلسة 18 سبتمبر المقبل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قررت الدائرة الاولي إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر حجز إعادة محاكمة المتهم تامر رمضان عبد الحفيظ بالقضية المعروفة إعلامياً بـ " التخابر مع ليبيا "..  لجلسة 18 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم. 
صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام  أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفي.

حجز محاكمة متهم القضية المعروفة إعلاميا التخابر مع ليبيا جلسة 18 سبتمبر