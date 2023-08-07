حجز محاكمة متهم بـ"التخابر مع ليبيا" إلى جلسة 18 سبتمبر المقبل

قررت الدائرة الاولي إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر حجز إعادة محاكمة المتهم تامر رمضان عبد الحفيظ بالقضية المعروفة إعلامياً بـ " التخابر مع ليبيا ".. لجلسة 18 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفي.