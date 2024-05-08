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الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

حبس عامل بتهمة سرقة مبلغ مالى من محل عمله بكرداسة

أرشيفيه
أرشيفيه
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تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول اتهام عامل بسرقة مبلغ مالي من داخل محل أقمشة يعمل به بدائرة مركز شرطة كرداسة.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت التحريات حول الواقعة

تلقى المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من صاحب محل أقمشة يفيد باكتشافه سرقة مبلغ مالى قدره 400 ألف جنيه من داخل محله الكائن بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين عدم وجود آثار عنف على درج الأموال، وأن السارق قام بفتحه بمفتاحه، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بذات المحل وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان المركز.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقيامه بعمل نسخة على المفتاح ملك صاحب المحل وقام بسرقة المبلغ، وتم بارشاده إعادة المسروقات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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