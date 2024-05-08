الجمعية العامة للتحالف الوطني تنعقد اليوم

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، صدور القرار الجمهوري رقم 149 لسنة 2024 بإنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ودعوة الجمعية العامة للانعقاد اليوم الأربعاء، الموافق الثامن من مايو 2024، حيث يشمل أعضاء الجمعية العامة للتحالف الوطني 36 كيانا ومؤسسة من مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة.

جاء ذلك بعدما أصدر رئيس الجمهورية القرار الجمهوري رقم 76 لعام 2024 بإنشاء لجنة مؤقتة تتولى اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأسيس التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، حيث قامت اللجنة بدعوة المؤسسات المعنية للانضمام للتحالف وقامت ايضاً بإعداد مشروع لائحة النظام الأساسي ومشاريع اللوائح الداخلية المنظمة لعمل التحالف بالشكل الذي ينظمه القانون كما قامت اللجنة بإعداد مقترح استراتيجية عمل التحالف 2024 - 2030، لتكون مخرجات عمل اللجنة تحت بصر الجمعية العامة ومجلس الأمناء فور انعقادهم.

وطبقا لنص القانون، فإن الجمعية العامـة الأولـى للتحالف تعقد بناء على دعـوة من رئيس الجمهوريـة خـلال شـهر مـن تـاريخ إنشـائه، ويرأس الاجتمـاع أكبـر أعضاء الجمعيـة العامـة سـنا، وتختص بانتخاب أول مجلس أمناء للتحالف طبقا للقواعد والإجراءات التي تضعها هذه الجمعيـة، وذلك استثناء من حكم المادة (11) من هذا القانون.