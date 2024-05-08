المقاومة الفلسطينية تقصف جنود وآليات الاحتلال شرق رفح بقذائف الهاون

أعلنت المقاومة الفلسطينية اليوم الأربعاء، أنها قصفت بقذائف هاون من العيار الثقيل جنودا للاحتلال الإسرائيلي وآلياته المتوغلة في محيط المطار شرق مدينة رفح.

في سياق أخر، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 55 شهيد و200 اصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت صحة غزة خلال التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم الـ215 على قطاع غزة، أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وتابعت: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 34844 شهيد و78404 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

