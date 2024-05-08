كونتكت المالية القابضة تغلق إصدارها الأول لسندات التوريق في 2024 بقيمة 1.04 مليار جنيه

أعلنت شركة كونتكت المالية القابضة، الشركة المصرية الرائدة في الخدمات المالية غير المصرفية، عن إغلاقها للإصدار الرابع والأربعون لسندات التوريق المصدرة من شركة ثروة للتوريق، وذلك لمحفظة التمويل الاستهلاكي المحالة من شركة كونتكت للتمويل وشركاتها التابعة والشقيقة.

وقالت الشركة في بيان اليوم الأربعاء 8 مايو 2024، ان قيمة الإصدار الإجمالية بلغت 1.04 مليار جنيه مقسمة على 3 شرائح بآجال مختلفة تتراوح بين 13 وحتى 60 شهر.

ومن الجدير بالذكر أن هذا الإصدار يأتي الأول خلال عام 2024.

وتم تغطية الإصدار من قبل مؤسسات مالية مصرفية وغير مصرفية، وهو ما يعكس المكانة التي تتمتع بها إصدارات سندات التوريق الخاصة بشركة ثروة للتوريق التي كان ولا يزال لها الريادة كونها أول مصدر لسندات التوريق في مختلف القطاعات بالسوق المصري وأكبر مصدر غير حكومي لأدوات سوق المال طويلة الأجل بمختلف أنواعها.

وقامت شركة كونتكت المالية القابضة بدور مدير الإصدار ومروج الاكتتاب وضامن التغطية، كما قام كل من البنك العربي الأفريقي الدولي وبنك القاهرة والأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب وسي أي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية بترويج وضمان تغطية الاكتتاب فيما شارك البنك الأهلي الكويتي مصر، بجانب صناديق ومحافظ مدارة بمعرفة شركات إدارة الأصول في التغطية.

وقد قام بنك القاهرة بدور متلقي الاكتتاب والبنك العربي الإفريقي الدولي بدور أمين الحفظ كما قام مكتب علي الدين وشاحي (ALC) بدور المستشار القانوني، ومكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة (KPMG) بدور مراقب حسابات الإصدار.

وقد حازت الشرائح المكونة لهذا الإصدار من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين MERIS على تصنيف ائتماني AA+. وAA. وA، وقد بلغت المحفظة الضامنة للإصدار حوالي 1.8 مليار جنيه مصري وقد حازت تلك المحفظة على أحد أعلى التصنيفات الائتمانية لمحافظ التمويل الاستهلاكي الضامنة لسندات توريق في السوق المصري حتى الآن بما يعكس جودة محافظ المجموعة وتميزها. وبهذا الإصدار وصلت قيمة إصدارات التوريق التي صدرت بضمان محافظ محالة من مجموعة شركات كونتكت إلى ما يقرب من 28.3 مليار جنيه بعدد 28 إصدار. وذلك بخلاف إصدارات الصكوك.

وعلق سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لكونتكت المالية القابضة، على هذا الإصدار قائلاً: " أتممنا إصدار سندات توريق جديد بنجاح، على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، بما في ذلك الارتفاع الأخير في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري بأكثر من 6% في مارس الماضي".

وتابع أن نجاح هذا الإصدار يُمثّل شهادة قوية على التزام كونتكت الراسخ بتوفير أفضل الحلول المالية لعملائها، حتى في ظلّ التحديات الاقتصادية. كما يعكس ثقة المؤسسات المالية المحلية والعالمية في قوة محفظتنا الائتمانية وتنوع أدواتنا المالية وكفاءة فريقنا. ونُؤكّد على التزامنا المستمر بتقديم خدمات مالية رائدة ومبتكرة تلبي احتياجات السوق المُتطوّرة."