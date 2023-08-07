"رواد النيل": مراكز تطوير الأعمال وفرت تمويلات بـ4.4 مليار جنيه لـ6 ألاف مشروع

نجحت مبادرة رواد النيل- إحدى مبادرات البنك المركزي المصري من خلال مراكز خدمات تطوير الأعمال التابعة لها في تسهيل حصول نحو 6 ألاف مستفيد ما بين مشروع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد أعمال وأصحاب الأفكار على تمويلات تجاوزت 4.4 مليار جنيه، وذلك منذ إطلاقها في يوليو 2019 وحتى نهاية يونيو 2023.

وقال الدكتور أحمد حسني مدير برنامج مراكز تطوير الأعمال بمبادرة رواد النيل إن البرنامج يدرس حاليا طلبات أخرى مقدمة من أكثر من 3 ألاف مشروع ورائد أعمال للحصول على تمويلات بقيمة 3.7 مليار جنيه، تمهيدا لإستكمال ملفاتها للتقديم للحصول على التمويلات اللازمة لها، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار الدعم المتواصل من المبادرة والبنك المركزي لمساندة رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشباب واتاحة الفرص لهم لبدء مشروعات جديدة وتطوير مشروعاتهم القائمة.

وأضاف أن مراكز خدمات تطوير الأعمال وفرت نحو 350 ألف خدمة متنوعة لأكثر من 145 ألف عميل بينهم 30% من السيدات، كما ساعدت نحو 8600 مستفيد على تأسيس مشروع جديد، كما وفرت نحو 18100 خدمة تحليل مالي لأصحاب الأفكار والمشروعات ورواد الأعمال، بجانب 49 ألف خدمة بلورة لأفكار المشروعات.

وأشار مدير برنامج مراكز تطوير الأعمال بمبادرة رواد النيل إلى أن البرنامج وفر أكثر من 18700 خدمة تيسير تسجيل النشاط والحصول على التراخيص و123 ألف خدمة توعية وتثقيف، وأكثر من 46 ألف خدمة دراسة جدوى وتدريب لأكثر من 49 ألف رائد أعمال و21600 فرصة تشبيك مع السوق.

وأوضح الدكتور أحمد حسني أن مراكز خدمات تطوير الأعمال بمبادرة رواد النيل تعمل على تحقيق استراتيجية الشمول المالي التي ينفذها البنك المركزي المصري بالتعاون مع البنوك، وذلك من خلال تعريف وتوعية رواد الأعمال وأصحاب المشروعات بمنتجات التمويل سواء كانت من مؤسسات مالية مصرفية أو غير مصرفية، ومساعدتهم على تجهيز ملفاتهم الإئتمانية، وتوعيتهم أيضا بكيفية إدارة الحسابات المصرفية والتعامل مع طرق الدفع الإلكترونية والخدمات الرقمية وعوامل التصنيف الائتماني الجيدة.

وكشف مدير مراكز تطوير الأعمال بمبادرة رواد النيل عن ارتفاع عدد البنوك المشاركة في مبادرة رواد النيل إلى 15 بنكا، وذلك من خلال مشاركتها في برنامج مراكز خدمات تطوير الأعمال BDS التابعة للمبادرة، وتضم قائمة هذه البنوك، الأهلي، مصر، القاهرة، الزراعي، ميد بنك، التجاري الدولي مصر، أبوظبي التجاري، المصرف المتحد،QNB الأهلي، قناة السويس، البنك المصري لتنمية الصادرات، التجاري وفا بنك، التعمير و الإسكان ،ناصر الاجتماعي والتنمية الصناعية.

وأشار إلى أن هناك 3 بنوك أخرى في طريقها للإنضمام للمبادرة، هي الإسكندرية ، الإستثمار العربي وبنك البركة، لافتا إلى ارتفاع عدد مراكز ووحدات تطوير الأعمال التابعة للمبادرة إلى 76 مركزا ووحدة منتشرة في 23 محافظة في البنوك ومراكز الشباب، وأنه جاري استكمال باقي المحافظات.