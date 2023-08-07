وزير التنمية المحلية: حريصون على انتقاء أفضل العناصر الممثلة للمحافظات

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن جميع المحافظات قامت خلال الاسبوعين الماضيين بعقد اختبارات أولية داخلية لكل المتقدمين بها لحوالي ١٠ اضعاف العدد المطلوب ترشيحه من كل محافظة تحت إشراف السادة المحافظين وبتواجد نواب المحافظين وسكرتيري عموم المحافظات، حتى يتم انتقاء أفضل العناصر الممثلة للمحافظات في التقدم لاختبارات سقارة الأسبوع القادم طبقا للإعداد المخطط ترشيحها من المحافظات.

وأشار اللواء هشام آمنة، في تصريحات خلال إعلان بدء الدورات التدريبية بمركز سقارة اليوم الأثنين، أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لمنظومة التدريب على مستوى محافظات الجمهورية، ودعم مراكز التدريب الإقليمية بالمحافظات، وهو دور أصيل مكلفة به الوزارة في المحليات، والتي تقوم بتنفيذه من خلال مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة والذي يعتبر أحد اذرع الوزارة الذي يحقق رؤيتها وأهدافها في بناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية علي أرض الواقع وعلى أفضل وجه، وتذليل كافة العقبات إمامهم، وتدعيمهم بالمواد العلمية والمدربين وتقديم الاستشارات التدريبية .

ولفت وزير التنمية المحلية، إلى أنه من أبرز البرامج التدريبية التي يقوم بها مركز تدريب سقارة هي دورات الـ(TOT) التي ينظمها مركز سقارة في خطته التدريبية تسهم في تخريج عناصر قادرة على الإدارة الجيدة للدورات التدريبية، ولتدريب العاملين لا مركزيًا في المحافظات، مشددًا علي توجد لجان مقابلة شخصية لاختبار الـ Totوقاده المستقبل بواقع ٥ اشخاص لكل لجنة صباحية وكل لجنة مسائية يشارك في عضوية اللجان خبراء وقيادات ومديري مشروعات من الوزارة ومركز سقاره وخبراء من خارج الوزارة وقيادات من المحليات.

وأوضح الوزير أن الملتحقين بهذه الدورة يتم تدريبهم على تصميم البرامج التدريبية، ومهارات العرض والتقديم، ومعرفة الجوانب النفسية والصور الذهنية لدى المتدربين وكيفية تصحيحها أثناء الدورة التدريبية والاستخدام الأمثل للغة الجسد وإدارة حلقات النقاش وورش العمل والعصف الذهني وخلق روح المنافسة لدى المتدربين، وبما يعمل على تطوير مهارات العاملين بالمحليات، وانعكاس ذلك على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات.