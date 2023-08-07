تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 7 أغسطس 2023

تقدم «البوابة نيوز» خدمة مواقيت الصلاة على مستوى محافظات الجمهورية حسب التوقيت المحلي لكل محافظة، اليوم الأثنين 7 أغسطس 2023.
القاهرة
الفجْر: 4:41 am الشروق: 6:17 am الظُّهْر: 1:01 pm العَصر: 4:38 pm المَغرب: 7:44 pm العِشاء: 9:09 pm
الإسكندرية
الفجْر: 4:43 am الشروق: 6:21 am الظُّهْر: 1:06 pm العَصر: 4:45 pm المَغرب: 7:51 pm العِشاء: 9:18 pm
أسيوط
الفجْر: 4:50 am الشروق: 6:23 am الظُّهْر: 1:03 pm العَصر: 4:35 pm المَغرب: 7:41 pm العِشاء: 9:04 pm
أسوان
الفجْر: 5:27 am الشروق: 6:56 am الظُّهْر: 1:30 pm العَصر: 4:56 pm المَغرب: 8:04 pm العِشاء: 9:24 pm
بني سويف
الفجْر: 4:44 am الشروق: 6:20 am الظُّهْر: 1:01 pm العَصر: 4:37 pm المَغرب: 7:43 pm العِشاء: 9:07 pm
إسماعيلية
الفجْر: 4:35 am الشروق: 6:12 am الظُّهْر: 12:57 pm العَصر: 4:35 pm المَغرب: 7:41 pm العِشاء: 9:07 pm
شرم الشيخ
الفجْر: 4:35 am الشروق: 6:09 am الظُّهْر: 12:49 pm العَصر: 4:22 pm المَغرب: 7:28 pm العِشاء: 8:51 pm
سوهاج
الفجْر: 4:49 am الشروق: 6:21 am الظُّهْر: 12:59 pm العَصر: 4:29 pm المَغرب: 7:36 pm العِشاء: 8:58 pm
السويس
الفجْر: 4:36 am الشروق: 6:12 am الظُّهْر: 12:56 pm العَصر: 4:32 pm المَغرب: 7:39 pm العِشاء: 9:04 pm
المنصورة
الفجْر: 4:37 am الشروق: 6:15 am الظُّهْر: 1:00 pm العَصر: 4:39 pm المَغرب: 7:45 pm العِشاء: 9:12 pm
دمياط
الفجْر: 4:34 am الشروق: 6:13 am الظُّهْر: 12:59 pm العَصر: 4:38 pm المَغرب: 7:44 pm العِشاء: 9:11 pm