حبس المتهم بقتل سباك في الشرقية بسبب خلافات بينهما

قررت نيابة ابوكبير اليوم الأحد، حبس المتهم بقتل "سباك" بطعنة نافذ بسبب خلافات بينهما 4 ايام علي ذمة التحقيقات.

وكان اللواء محمد صلاح مدير امن الشرقية قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو كبير يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزى بوصول" محمد ا " 17 سنة سباك مقيم نطاق مركز أبوكبير مصابا بجرح نافذ بالبطن ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا باصابته وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية،د قيام "يوسف ح" 16 سنة طالب بالصف الثالث الإعدادى مقيم نطاق أبوكبير بارتكاب الواقعة وإحداث إصابة الشاب التى أودت بحياته إثر خلافات سابقة بينهما.

وتمكن ضباط مباحث ابو كبير بقيادة المقدم أحمد غالب رئيس مباحث مركز شرطة أبوكبير من ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.