أبو هشيمة مصطفى قائمًا بعمل نائب رئيس جامعة المنيا الأهلية للشئون الأكاديمية

أصدر الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، القائم بعمل رئيس جامعة المنيا الأهلية قرارًا بتكليف الدكتور أبو هشيمة مصطفى السيد وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب والمستشار الهندسي لجامعة المنيا للقيام بعمل نائب رئيس جامعة المنيا الأهلية للشئون الأكاديمية بجانب عملة بجامعة المنيا.

يذكر أن الدكتور أبو هشيمة مصطفى قد تم تكليفه للقيام بعمل منسق جامعة المنيا الأهلية وذلك بقرار مجلس جامعة المنيا منذ سبتمبر 2020.

وتقدم رئيس جامعة المنيا بخالص التهنئة إليه على مهام عمله الجديد متمنيًا له التوفيق والسداد ومؤكدا حرص إدارة الجامعة على تقديم كافة سبل الدعم والرعاية اللازمة للجامعة الأهلية لضمان سير العملية التعليمية بها على أكمل وجه.