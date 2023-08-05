عودة داعش: رصد عمليات التنظيم الإرهابي في وسط سوريا يوليو 2023

نفذ تنظيم الدولة الإسلامية ما لا يقل عن ١٢ هجومًا مؤكدًا فى يوليو فى محافظات حمص وحماة والرقة ودير الزور وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل ما لا يقل عن ١٦ جنديًا مواليًا لنظام الأسد وثلاثة مدنيين وإصابة سبعة آخرين.

كما وقعت ثلاث هجمات عالية الجودة (والتى تُعرَّف بأنها هجمات خلف خطوط المواجهة، أو تلك التى تؤدى إلى الاستيلاء على مواقع، أو استهداف ضباط النظام، أو تنطوى على هجمات منسقة على مواقع متعددة، أو نقاط تفتيش وهمية، أو كمائن على قوافل عسكرية، أو هجمات على نقاط تفتيش تقتل ثلاثة جنود على الأقل أو تؤدى إلى أسرى الحرب)، وخلال شهر يوليو.

بشكل عام، زاد نشاط داعش بشكل طفيف مقارنة بشهر يونيو ، لكنه يقف فى تناقض صارخ مع شهرى مارس وأبريل، حيث قُتل ما لا يقل عن ١٨٧ شخصًا فى ٧٥ هجومًا مؤكدًا فى وسط سوريا. انخفضت الهجمات عالية الجودة فى يوليو مقارنة بشهر يونيو، مما يعكس شهرًا أكثر سلبية بشكل عام تهيمن عليه الهجمات باستخدام الألغام والعبوات الناسفة.

ونسبت وسائل الإعلام التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية فضل هجومين فى البادية فى يوليو، بينما زعمت أيضًا وقوع هجوم بعبوات ناسفة فى ٢٧ يوليو فى وسط دمشق. كان هذا هو الهجوم الثانى الذى يُعلن عنه تنظيم الدولة الإسلامية فى مدينة دمشق هذا العام، والثالث منذ سبتمبر ٢٠٢١، عندما أعلن التنظيم عن أول هجوم له فى دمشق منذ طرده من الضاحية الجنوبية فى ربيع ٢٠١٨.

وكان أخطر هجوم فى يوليو هو الثاني. عندما نصبت خلايا تنظيم الدولة الإسلامية كمينًا لقافلة ناقلة نفط على الطريق السريع الذي يربط حماة بالرقة، مما أدى إلى تدمير ست شاحنات وقتل خمسة جنود. كان هذا أول هجوم خطير لداعش على قافلة رئيسية للطرق السريعة منذ يناير٢٠٢١.

وأثار هذا الهجوم وهجوم مماثل قبل أسبوع فى ديسمبر عمليات واسعة للنظام أدت إلى إضعاف نشاط داعش فى وسط سوريا بشكل كبير منذ أوائل عام ٢٠٢١. هذا الهجوم الأخير على طول حماة يتبع الطريق السريع الرئيسي بين الشرق والغرب عدة أشهر من التصعيد التدريجى لنشاط تنظيم الدولة الإسلامية فى شرق حماة - كما هو موثق فى تقارير Redux لداعش - مما يعكس من نواح عديدة تمدد داعش فى أوائل عام ٢٠٢٠.

وبشكل عام انخفضت هجمات تنظيم الدولة الإسلامية للشهر الثالث على التوالى فى حمص (١) ، واستقرت فى دير الزور (٣) وازدادت فى كل من حماة (٥) وجنوب الرقة (٣). لم يتم توثيق أى حوادث فى حلب.

دير الزور والرقة

كان عدد هجمات تنظيم الدولة الإسلامية فى دير الزور فى أبريل (١٨) غير مسبوق، أى أكثر من أى شهر منذ بداية العمليات الإرهابية فى ٢٠١٨. وشهد انعكاسا دراماتيكيا فى مايو (٤)، يونيو (٣)، يوليو (٣). فى حين أن معظم الهجمات فى هذه الأشهر كانت عبارة عن ألغام أو عبوات ناسفة- والتى يمكن اعتبارها عمومًا أسلوب هجوم سلبي- وقعت هذه الحوادث داخل المراكز الحضرية فى دير الزور، وليس فى الصحراء حيث يتمتع داعش تقليديًا بمزيد من حرية الحركة.

فى ١ يوليو، قُتل أحد عناصر ميليشيا لواء القدس الموالية للنظام بعبوة ناسفة بالقرب من الشعلة. فى ١٣ يوليو، هاجمت خلية تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية قوات الأمن والمدنيين فى حقل الشميطة النفطي، على مشارف القرى الواقعة شمال مدينة دير الزور. فى الأسبوع التالي، فى ٢٢ يوليو، قُتل عضوان من فرع أمن الدولة المحلى التابع للنظام فى هجوم بالأسلحة الخفيفة داخل بلدة تبنى القريبة.

تم توثيق ثلاث هجمات فى جنوب الرقة فى يوليو، مطابقة للعدد الإجمالي للهجمات الموثقة هناك بين أبريل ويونيو. فى ١٦ يوليو، قُتل اثنان من الميليشيات الموالية للنظام بانفجار لغم أو عبوة ناسفة أثناء قيادتهما على الطريق السريع الرصافة- إثريا.

فى ٢٣ يوليو، أفادت الأنباء عن مقتل جندى آخر للنظام فى مكان ما جنوب الرقة. فى ٢٨ يوليو، هاجم مسلحون يشتبه فى كونهم من داعش مجموعة من الرعاة على بعد ثلاثة كيلومترات جنوب معدان.

قتل المهاجمون، الذين وصفهم شهود عيان أنهم استخدموا ثلاث دراجات نارية وسيارتين صغيرتين، وأسروا مئات الأغنام. تم اختطاف أحد الرعاة وتم إعدامه فيما بعد. يشبه الهجوم عشرات الاعتداءات على رعاة الأغنام فى شرق حماة وغرب دير الزور فى السنوات الأخيرة.

حمص وحماة

شهد شهر أبريل نهاية هجوم النظام الذى استمر لمدة شهر لتأمين الكوم، القرية الاستراتيجية فى شمال شرق حمص. وبينما استمرت عمليات تنظيم الدولة الإسلامية الموثقة فى هذه المنطقة حتى مايو ويونيو، انخفضت هجمات داعش المؤكدة فى حمص بشكل ملحوظ فى يوليو.

الهجوم الوحيد المؤكد فى حمص وقع فى ٢٢ يوليو، عندما قُتل أربعة مقاتلين موالين للنظام بعبوة ناسفة شرق التوينان. تبنى تنظيم الدولة الإسلامية هذا الهجوم بعد عدة أيام، على الرغم من أن بيان التنظيم استخدم أعداداً مبالغاً فيها من الضحايا بدا أنها منسوخة من شبكات إخبارية معارضة.

وقعت معظم عمليات تنظيم الدولة الإسلامية فى شهر يوليو فى شرق حماة، حيث بدأ التنظيم فى زيادة تواجده تدريجياً منذ فبراير من العام الجاري. تواصل الألغام والعبوات البدائية الصنع قتل المدنيين وقوات الأمن على حد سواء.

قُتل مدنى بالقرب من صان فى ٥ يوليو، فيما قُتل جندى وأصيب آخر فى انفجار لغم قرب تل سلامة فى ٨ يوليو. كانت تل سلامة نقطة محورية لأنشطة داعش شرقى حماة منذ فبراير.

فى ٢٨ يوليو، أصيب طفل بجروح بالغة جراء انفجار لغم شمال شرق السلمية ، فيما قتل فى اليوم نفسه عامل نفط بعبوة ناسفة أثناء استكشافه لحقل نفط شرقى عقيربات. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم الأخير فى ٣١ يوليو.

وقع أكبر هجوم فى حماة فى ٣١ يوليو، عندما شنت خلايا داعش هجوماً مسائياً على قافلة نفطية كانت تسير على طريق حماة - الرقة السريع بالقرب من وادى عذيب. وقتل خمسة جنود وأصيب أربعة فى القتال.

كما تم تدمير ست شاحنات. وهذا هو أخطر هجوم على طريق سريع منذ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ كمين لآليات عسكرية بالقرب من الشعلة بدير الزور، وكمين أصغر لقافلة نفطية بعد أسبوع، بالقرب من وادى عزيب أيضًا.

بدأت بعض الاتجاهات الجديدة فى التعزيز لإرهاب تنظيم الدولة الإسلامية فى البادية لعام ٢٠٢٣. يستمر النشاط فى حماة فى النمو تدريجياً بعد أكثر من عام من الشعور بالضيق العام.

عادت هجمات الأسلحة الصغيرة فى فبراير، تلتها هجمات متعددة تبناها فى يونيو- وهى أول مزاعم من هذا القبيل لداعش فى شرق حماة منذ عامين. كان هجوم ٣١ يوليو على الطريق السريع بمثابة تصعيد إضافي. عندما توسع تنظيم الدولة الإسلامية لأول مرة فى شرق حماة فى منتصف عام ٢٠٢٠ ، تركزت معظم الهجمات فى مثلث تل سلامة ووادى عزيب وإثريا - وهى المنطقة نفسها التى تشهد الآن نشاطًا ثابتًا لداعش.

تشير العودة التدريجية إلى هجمات ٢٠٢٠ فى نفس المنطقة هذا العام إلى أن داعش إما أعاد تنشيط الخلايا أو أعاد إدخالها إلى شرق حماة ويضع تركيزًا خاصًا على إجراء عمليات هناك. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المنطقة كانت - وربما لا تزال - مركزًا ماليًا رئيسيًا للمجموعة.

فى دير الزور، يواصل مسلحو داعش المشتبه بهم تنفيذ هجمات داخل الحزام الحضري. أثناء تنفيذ عدد قليل فقط من عمليات إطلاق النار وهجمات العبوات الناسفة كل شهر ، فإن التوسع فى ما كان لسنوات منطقة آمنة أمر جدير بالملاحظة.

ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كانت هذه القضية الأمنية ستتصاعد إلى أى شيء يهدد هياكل الحكم. والأرجح أن قرار تنظيم الدولة الإسلامية بشن هجمات فى هذه المناطق يدل على درجة من التسلل العام الذى يركز بشكل أكبر على تهريب البشر والمال والإمدادات أكثر من المواجهات المباشرة.

أخيرًا، يجب أن يثير الهجوم الثانى الذى يشنه تنظيم الدولة الإسلامية بالعبوات البدائية الصنع فى مدينة دمشق منذ مايو مخاوف بشأن مدى تغلغل تنظيم الدولة الإسلامية فى المدينة.

ربما يؤكد هذا أن جزءًا من استراتيجية داعش فى البادية كان إعادة التسلل إلى مدن دمشق وحمص. شكلت هجمات العبوات الناسفة على أطراف دمشق فى سبتمبر ٢٠٢١ أول هجوم لداعش فى المدينة منذ طرد التنظيم من ضواحيها الجنوبية فى ربيع ٢٠١٨.

أدت هجمات العبوات الناسفة فى مايو ويوليو إلى هجومين إضافيين لم يتم الإعلان عنهما فى مدينة حمص، وكلاهما تحمل بصمات هجمات داعش فى جنوب سوريا.

إجمالاً، قد يعكس التصعيد التدريجى فى البادية إلى جانب الهجمات المستمرة بالعبوات البدائية الصنع فى حمص ودمشق خلال الأشهر الثلاثة الماضية استراتيجية جديدة: الحفاظ على مستوى منخفض من الضغط على قوات النظام فى الصحراء لتمكين الهجمات الاقتصادية (أى الهجمات على القافلة وحقل الشميطة النفطي) مع توجيه الموارد نحو خلايا الإرهابيين فى المراكز الحضرية.