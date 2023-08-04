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الجمعة 04 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

سامي عبد العزيز يطالب بإطلاق قناة متخصصة موجهة للطفل

سامي عبد العزيز
سامي عبد العزيز
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أكد الدكتور سامي عبد العزيز عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة أنه كان من ضمن التوصيات الكبيرة عبر المراحل الماضية أن تكون هناك قنوات تخاطب عقول الأطفال و تجيد الحديث وتعرف كيفية التخاطب معهم 

وقال عبد العزيز في تصريحات خاصة ل" البوابة نيوز" : إن أحد أسباب عدم وجود محتوى متخصص للأطفال هو التكلفة الإنتاجية التي تعد من أغلى التكاليف سواء كانت لبرامج او قنوات تبث.

وتابع: هذه البرامج تعد استثمار حقيقي وهام و لا ينبغي أن توزع  برامج الأطفال ضمن خريطة البرامج المعتاد عليها مثل التوك شو والسياسة والفن مشددا على ضرورة أن يكون هناك قناة متخصصة موجهة للطفل مثل برامج الطبخ التي  يقوم عليها عدد من الخبراء في علم النفس والإجتماع والطفولة والتربية ثم الحرفيين الذين يستطيعون إخراج برامج جذابة ومناسبة لهذا الجيل الجديد الذي أصبح من الصعب جدا إبهارة في ظل التطور التكنولوجي الكبير 

واقترح عبدالعزيز تسمية تلك القناة بطفل اليوم.

سامي عبد العزيز البوابة نيوز ينبغي أن توزع برامج الاطفال ضمن خريطة البرامج المعتاد عليها