الثانوية العامة 2024.. ضبط طالب بكفر الشيخ بسبب الغش الإلكتروني خلال امتحان الإحصاء

كشف شادي زلطة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ضبط طالب خلال قيامه بمحاولة غش إلكتروني داخل لجنة بإدارة الحامول التعليمية بمحافظة كفر الشيخ خلال امتحان مادة الإحصاء، وذلك في ثاني أيام امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

وأوضح المتحدث الرسمي، أنه تم ضبط الطالب خلال قيامه بالغش الإلكتروني، باستخدام هاتف محمول، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الطالب.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية أيضا حيال الملاحظين في اللجنة والمسئول عن التفتيش أمام بوابة اللجنة.

وتداولت جروبات الغش على موقع التواصل الاجتماعي "تليجرام"، نماذج لأسئلة وإجابات امتحان الإحصاء والذي يؤديه طلاب الثانوية العامة منذ الساعة 11 صباح اليوم.

وتداولت جروبات الغش أسئلة الامتحان والإجابات بعد بدء امتحان الإحصاء بـ14 دقيقة.

يؤدي الطلاب امتحان مادة الإحصاء، في الفترة الثانية ضمن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الثانوية العامة 2024 "دور أول".

وأدى طلاب الثانوية العامة 2024 شعبة عامة، مادة الاقتصاد، في الفترة الأولى، لمدة ساعة ونصف الساعة.

ويصل عدد طلاب الثانوية العامة 2024، هذا العام 745086 طالبًا.

ويصل عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية (11) لجنة، ويبلغ عدد لجان الإدارة على مستوى الجمهورية (4) لجان، وعدد لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية (1981) لجنة، وعدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية (7) لجان، كما يبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية (84) مركزًا، وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون على مستوى الجمهورية (81) طالبًا، ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان من مستشفى 57357 ومعاهد الأورام على مستوى الجمهورية (38) طالبًا، وعدد الطلاب المكفوفين المتقدمين لأداء الامتحان (255) طالبًا، ويبلغ عدد طلاب الدمج التعليمي المتقدمين لأداء الامتحان (3306) طالبًا، ويبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا المتقدمين لأداء الامتحان (1646) طالبًا.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم) لهذا العام يبلغ ٤٣٤ ألفا و٥٧٤ طالبا وطالبة، أما شعبة (الرياضيات) ١٠٢ ألف و٨٢٧ طالبا وطالبة، وشعبة (الأدبى) عددهم ٢٠٧ آلاف و٦٨٥ طالبا وطالبة.