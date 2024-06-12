بيطري المنيا: ضبط نصف طن لحوم غير صالحة بالأسواق

شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ضمن الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة، وتشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم، والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر، والتأكد من صلاحية المعروض منها، حرصا على سلامة وصحة المواطنين، والقضاء على الغش التجاري.



وقال الدكتور فتحي عبد العال، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، إن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، ضبطت 423.450 كيلوجرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل تداولها وبيعها في الأسواق للمواطنين، وذلك خلال 50 حملة تفتيشية بالأسواق، على مستوى المحافظة، نفذت منذ بداية يونيو الجارى، بالتنسيق مع مباحث التموين والجهات المعنية، مشيرا إلى أنه تم مصادرة جميع المضبوطات، وتحرير 69 محضرا، وفقا للإجراءات القانونية والضوابط المتبعة.



وفي سياق آخر، أوضح مدير مديرية الطب البيطري، أنه تم ذبح 3971 رأس ماشية بالمجازر، تحت الإشراف البيطري الكامل في 38 مجزرا على مستوى مراكز المحافظة، مؤكدا المتابعة المستمرة من أجل تحقيق الانضباط وردع المخالفين، للحفاظ على صحة المواطنين.

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