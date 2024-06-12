سباح من ذوي الهمم يستأنف تدريبات بالغردقة استعدادا لتتابع عبور المانش

استأنف السباح السعودي فيصل القصيبي، من أصحاب الهمم "متلازمة داون"، اليوم، برنامجه التدريبي بمدينة الغردقة، استعدادا لعبور بحر المانش في شهر أغسطس القادم بقيادة السباح خالد شلبي وكيل الاتحاد الإنجليزي لعبور بحر المانش.

وقال شلبي مدرب السباح، إن البرنامج يتضمن تدريبات بدنية بجانب تدريبات السباحة خلال فترة التدريب والإعداد، لافتا إلى أن الهدف من التدريب البدنى للسباح زيادة معدل الأحمال بصعود منطقة مرتفعة بمسافة عالية عدة مرات يوميا، لاختبار قوة التنفس والدورة التنفسية و قوة عضلات الساق قبل محاولة السباحة في المياه المفتوحة، بمشاركة السباحين المشاركين في تتابع العبور.

وينضم القصيبي إلي معسكر تدريبي كامل في مدينة الغردقة حتى موعد التحدي الكبير لعبور المانش أغسطس القادم، مع بداية العد التنازلي للحدث الكبير والذي ستتابعه وسائل الإعلام السعودية والعالمية.