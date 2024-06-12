ads
الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

سباح من ذوي الهمم يستأنف تدريبات بالغردقة استعدادا لتتابع عبور المانش

سباح سعودي من زوي
سباح سعودي من زوي الهمم، يستعد لعبور المانش بالغردقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استأنف السباح السعودي فيصل القصيبي، من أصحاب  الهمم "متلازمة داون"، اليوم،  برنامجه التدريبي بمدينة الغردقة، استعدادا لعبور بحر المانش في شهر أغسطس القادم بقيادة السباح خالد شلبي وكيل الاتحاد الإنجليزي لعبور بحر المانش.

وقال شلبي مدرب السباح، إن البرنامج يتضمن تدريبات بدنية بجانب تدريبات السباحة خلال فترة التدريب والإعداد، لافتا إلى أن الهدف من التدريب البدنى للسباح زيادة معدل الأحمال بصعود منطقة مرتفعة بمسافة عالية عدة مرات يوميا، لاختبار قوة التنفس والدورة التنفسية و قوة عضلات الساق قبل محاولة السباحة في المياه المفتوحة، بمشاركة السباحين المشاركين في تتابع العبور.

وينضم القصيبي إلي معسكر تدريبي كامل في مدينة الغردقة حتى موعد التحدي الكبير لعبور المانش أغسطس القادم،  مع بداية العد التنازلي للحدث الكبير والذي ستتابعه وسائل الإعلام السعودية والعالمية.

السباح خالد شلبي ذوي الهمم لاتحاد الإنجليزي عبور المانش المياة المفتوحة