غدا .. أمسية لرصد الكواكب والنجوم من مكتبة المستقبل

تنظم مكتبة المستقبل غدا الخميس في الثامنة مساء امسية فلكية وثقافية بعنوان «رحلة لرصد الفضاء من مكتبة المستقبل » ، وذلك بمقر المكتبة بجسر السويس.

تأتى الامسية لنشر ثقافة الفضاء والفلك في المجتمع ، عبر التعلم والاكتشاف العلمي التفاعلى ،بحضور عدد من الشباب والنشء ، والهواة والمهتمين بعلوم الفضاء والفلك.

قال الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة ان الرصد الفلكى سوف يتضمن مجموعة من الفعاليات، تبدأ برصد عدد من الكواكب بالعين المجردة والتلسكوبات. كما يتعرف المشاركون إلى تحديد الاتجاهات باستخدام النجوم، ووصف القبة السماوية، والتعريف بعناصرها وحركاتها ، فضلاً عن تتبّع حركات المجموعات النجمية ، ورصد القمر وبعض النجوم بالتلسكوب، مع التطرق إلى قصص السابقين المتعلقة بالكواكب والمجموعات النجمية.

ويتم الرصد باستخدام التلسكوبات الفلكية التي يوفرها لهم فريق الجمعية المصرية لعلوم الفلك ، التى تجيب على استفسارات الحضور ، ليحظى الجميع بتجربة مشاهدة الأجرام السماوية وتتبعها .