مصرع 40 شخصًا وإصابة 15 إثر حريق بعمارة في الكويت

لقى 40 شخصًا مصرعهم وأصيب 15 آخرون؛ إثر اندلاع حريق بعمارة في منطقة المنقف الكويتية اليوم الأربعاء.

وقال مدير عام الأدلة الجنائية الكويتية اللواء عيد العويهان -في تصريح- إن حريقا شب بعمارة للعمالة في منطقة المنقف 40، ما أسفر عن وفاة 40 شخصا وتم نقل 15 مصابا إلى المستشفيات.

من جانبه، كشف مدير العلاقات العامة في قوة الإطفاء العام الكويتية العميد محمد الغريب عن أن القوة تلقت بلاغا فجر اليوم يفيد باندلاع حريق مبنى عبارة عن سكن عمال مكتظ، وتم السيطرة على الحريق في وقت قياسي.

وأضاف أن غالبية حالات الوفاة نتجت عن الاختناق من الدخان خلال النوم، وتم إخلاء عدد كبير من قاطني العمارة.

من جانبه، أكد وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف أن حريق عقار منطقة "المنقف" أسفر عن مصرع 40 شخصا وإصابة 15، يعد كارثة حقيقية.

وقال اليوسف -في تصريح خلال تفقده موقع الحادث- إن أغلب الوفيات حدثت بسبب الاختناق نتيجة لتصاعد الأدخنة من الحريق الذي اندلع في الدور الأرضي وانتشر في جميع أرجاء العقار، وعدم القدرة على الخروج من ممرات الطوارئ.

وأضاف أنه أصدر أوامر للجهات المعنية للتعامل الفوري مع التعديات بالبنايات السكنية والمواقع الأخرى لتلافي هذا النوع من الحوادث، وكذلك حجز صاحب الشركة وصاحب البناية وحارسها والتحفظ عليهم لحين الانتهاء من التحقيق.

ويقوم حاليا فريق من الخبراء في قوة الإطفاء ورجال الأدلة الجنائية حاليا بالتفتيش بين ركام الحريق عن جثث أخرى ولمعرفة أسباب اندلاع الحريق.

تم نقل الجثث بسيارات خاصة لنقل الجثث إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية لمعرفة هوية المتوفين عن طريق البصمة البيومترية حيث إن أغلبية الجثث التي تم نقلها من الجنسية الآسيوية.