طلاب جامعة المنوفية يمحون أمية 5974 مواطنا بدورة أبريل 2024

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية أن طلاب الجامعة نجحوا في تحرير عدد (5974) مواطن ومواطنة من الأمية بدورة ابريل 2024 من خلال الفصول التي تعاقدوا عليها بإدارات الهيئة العامة لتعليم الكبار ، موضحا أن إجمالي عدد المواطنين الذين تم تحريرهم من الأمية من قبل طلاب جامعة المنوفية منذ عام 2014 وحتى الآن 85367 مواطن ومواطنة بمختلف قرى ومراكز محافظة المنوفية وخارج المحافظة وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الاميه وتعليم الكبار فرع المنوفية .

و أضاف القاصد أن الجامعة حصلت على المركز السادس على مستوى الجامعات المصرية بدورة ابريل 2024، مشيدا بهذا الإنجاز الهام و مشاركة طلاب جامعة المنوفية فى المبادرة الرئاسية مصر بلا أمية ضمن أنشطة مبادرة حياة كريمة، وجهود الدولة المصرية، وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين مستوى جميع الخدمات المقدمة للقرى الأكثر احتياجا، والتأكيد على محو الأمية التي تمثل قضية قومية يجب مواجهتها والقضاء عليها، في إطار المسئولية الاجتماعية والوطنية للجامعة تجاه الوطن.

وأوضح الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الجامعة تبنت منذ فترة مبادرة قرى بلا أميه ، بالإضافة إلي مشاركة الطلاب فى القوافل المتكاملة التى نظمتها الجامعة لقرى المحافظة لمحو أمية الأهالى، موجها الشكر لمركز تعليم الكبار بكلية التربية ولجميع الكليات المشاركة في المشروع القومى لمحو الأمية وتعليم الكبار .