بالأسماء.. علوم حلوان الأهلية تكرم الطلاب المتفوقين

أقامت كلية العلوم بجامعة حلوان الأهلية حفلا لتكريم الطلاب المتفوقين الحاصلين على المراكز العشرة الأولي على مستوى برنامج العلوم الحيوية والهندسة الوراثية في الفصل الأول للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤. ويأتي ذلك في إطار حرص الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الأهلية على تحفيز الطلاب المتفوقين.

وأكد الدكتور السيد قنديل حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية متميزة تعزز قدرات الطلاب، مشيرا إلى توفير كل سبل الدعم لطلاب الجامعة لإعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل وقادرين على المنافسة من خلال برامج تعليمية حديثة.

أقيمت فعاليات التكريم برعاية الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتور مجدي الحجري عميد كلية العلوم، والدكتور محمد عمران منسق برنامج التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية، والدكتوره منار فودة مسجل البرنامج، وشهد التكريم تقديم شهادات تقديرية للطلاب المتفوقين والتقاط الصور التذكارية معهم.

فيما أعرب الدكتور مجدي الحجري عن سعادته بمستوى طلاب البرنامج، مؤكدا دعمه الكامل لهم وحرصه على الارتقاء بمهاراتهم العملية التي تؤهلهم لسوق العمل.

وأوضح الدكتور محمد عمران أن مستوى طلاب البرنامج يعكس المجهود الكبير الذي يقوم به أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة. كما طالب الطلاب ببذل المزيد من الجهد للحفاظ على مستواهم المتميز.

وفيما يلى أسماء الطلاب المتفوقين:

المركز الأول: ميرنا عاطف

المركز الثاني: كلارا زاهي

المركز الثاني (مكرر): يوسف ياسر سامي

المركز الثالث: دعاء خالد

المركز الرابع: لوجين محمد

المركز الخامس: أروي مصطفي

المركز السادس: آية الله نبيل

المركز السابع: جانو شوكت

المركز الثامن: لمياء أحمد

المركز التاسع: شهد محروس

المركز العاشر: كنزي فهيم

المركز العاشر (مكرر): هنا خالد