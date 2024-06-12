وزير الداخلية يهنئ الرئيس وكبار رجال الدولة بعيد الاضحى المبارك

بعث اللواء محمود توفيق "وزير الداخلية"، برقية تهنئة الى الرئيس عبدالفتاح السيسى "رئيس جمهورية مصر العربية " بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.. جاء بها:

بمشاعر يملؤها التوقير والإعزاز.. يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.. أن نبعث لسيادتكم بأسمى عبارات التهنئة مقرونة بأصدق الأمنيات.. راجين المولى عز وجل أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.

سيادة الرئيس.. ونحن فى ظلال هذه المناسبة الغراء والتى نسترجع فيها قيم العطاء والتضحية والفداء.. تنطلق عزائم رجال الشرطة لمواصلة البذل والوفاء.. بعهد قطعوه على أنفسهم.. ألا تقوم للشر على هذه الأرض الطيبة قائمة.. وتقديم كل غالٍ ونفيس.. فى سبيل إعلاء الحق والعدل والدفاع عن أمن الوطن ومقدراته.. ومكتسبات شعبه العظيم.. وتدعيم ركائز الإستقرار لبلوغ خطط التنمية مدارج السداد والتوفيق.

حفظكم الله وسدد خطاكم وجعل نصرته لكم غالبة.. وإرادتكم للأخذ بزمام الرقى لمسيرة الوطن.. حاضرةً ونافذةً.



كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة المستشار الدكتور حنفى جبالى – رئيس مجلس النواب.. جاء بها:

يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة حلول عيد الأضحى

أن نبعث لسيادتكم والسادة الوكلاء وأعضاء مجلسكم المُوقر

بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.

تأتى هذه المناسبة المباركة لتكون.. دافعًا لمزيد من التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة المصرية.. حتى نواجه التحديات وننتصر لإرادة هذا الشعب العظيم.. فى معارك البقاء والبناء والنماء.. ونسعى لصالح مصرنا العزيزة الأبية.. وترسيخ دعائم الأمن وتحقيق التنمية والإستقرار لها.. وبناء مستقبل يليق بتاريخها وبتضحيات أبنائها.

وكل عــام وسيادتكــم بخــــير،،،



كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق – رئيس مجلس الشيوخ.. جاء بها:

بمناســــبة حلول عيد الأضحى المُبارك يُسعدنى أن أُعــرب لسـيادتكم والسادة وكلاء وأعضاء مجلسكم المُوقر.. عن أصـدق التهانى مقـــرونة بأطيب الأمانى.

يأتى إحتفالنا بهذه الأيام المُباركة فى كل عام لنستلهم منها.. قيم التضحية والفداء.. ونجد فى ذلك ترسيخًا لليقين بجزاء المولى جل فى علاه.. لكل من جد وإجتهد فى سبيل رفعة الوطن وعزته.. ونحن إذ نبتهل إليه تعالى بخالص الدعاء أن يجعله عيد خير وأمن وسلام على شعبنا العظيم وسائر شعوب أمتنا الإسلامية والعربية.. لنرجو لمؤسستنا التشريعية العريقة دوام التوفيق والسداد.

وكل عـــام وسيـــادتكم بخـــير،،،





كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة الدكتور مصطفى مدبولى – رئيس مجلس الوزراء.. جاء بها:

بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى بمناسبة حلول

عيد الأضحى المبارك أن أبعث لسيادتكم بخالص التهانى وأصدق التمنيات.

إننا إذ نحتفل بهذه المناسبة العطرة.. والتى نستقى منها

المقاصد والأهداف السامية لقيم الفداء والتضحية والعطاء.. فإننا نتوجه للمولى جلت قدرته بخالص الدعاء أن يجعله عيدًا مباركًا

وأن يعيده على سيادتكم وعلى شعوب أمتنا الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.. وعلى مصرنا الغالية وقد تحقق لها كل ما تصبوا إليه.. من تقدم وتنمية ورخاء وإزدهار.

وكل عــام وسيادتكــم بخــــير،،،



كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب- شيخ الأزهر.. جاء بها:

بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة

بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أن نُعرب لفضيلتكم وعلماء الأزهر الشريف عن خالص التهنئة مقرونة بأصدق الأمنيات.

يُمثل إحتفالنا بعيد الأضحى المبارك فى كل عام رمزًا متجددًا لترسيخ قيم التضحية والفداء فى الوجدان.. ودافعًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء وإننا بهذه المناسبة الغراء نبتهل للمولى جلت قدرته أن يحفظ الأزهر الشريف منبرًا للوسطية السمحة والفكر المستنير.. ومنارةً للعلم تهدى سبيل القاصدين فى شتى أنحاء الأرض.. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.



وكل عــــــام وفضيلتكم بخـــــــير،،،



كما بعث محمود توفيق - وزير الداخلية، برقية تهنئة للسيد الفريق أول محمد زكى– القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.. جاء بها:

بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أن نبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.

تستقبل الأمة هذه المناسبة المباركة فى كل عام.. شاخصةً أبصارها نحو مشهد العطاء الخالد.. وتضحية الواثقين بنصر الله.. وفداءه تعالى للمخلصين من عباده.. ونحن إذ نرجو أن تكون هذه القيم دافعًا لنا

على مواصلة البذل والتكاتف لرفعة وطننا فى هذه المرحلة الدقيقة

من تاريخه.. لنبتهل للمولى جلت قدرته.. أن يجعله عيد أمن وخير

على شعبنا المصرى العظيم وعلى سائر الشعوب الإسلامية والعربية.

وكل عام وسيادتكم بخير،،،



كما بعث محمود توفيق - وزير الداخلية، برقية تهنئة الفريق أسامة عســكر – رئيس أركان حرب القوات المسلحة.. جاء بها:

بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة

بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أن أبعث لسيادتكم.. والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.

تأتى هذه المناسبة المباركة لتكون لنا دافعًا على العمل والبذل بقلوب آمنة مطمئنة.. وعزائم ماضية قوية.. ويقين فى جزاء المولى عز وجل لكل من أخلص وجد وإجتهد.. فى سبيل رفعة الوطن وعزته.. مبتهلين إليه جل وعلا أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام.. عاشت القوات المسلحة مهدًا للبطولات وعرينًا للأبطال.

وكل عام وسيادتكم بخير،،،

كما بعث محمود توفيق - وزير الداخلية، برقية تهنئة لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة – وزير الأوقاف.. جاء بها:



يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.. أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.. وإننا إذ نحتفل بهذه المناسبة الغالية التى تجسد قيم العطاء والتضحية والفداء.. فإننا نتوجه للمولى العزيز القدير بخالص الدعاء.. أن يجعله عيدًا مباركًا على شعب مصر العظيم وعلى سائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية.

وكل عــام وفضيلتكم بخــــير،،،



كما بعث محمود توفيق - وزير الداخلية، برقية تهنئة لفضيلة الأستاذ الدكتور شوقى علام – مفتى جمهورية مصر العربية.. جاء بها:

يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك .. أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.. داعيًا المولى القدير أن يعيد عليكم هذه المناسبة الكريمة بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى مصرنا الغالية وأمتنا الإسلامية والعربية بمزيد من الخير واليمن والبركات إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.



وكل عــام وفضيلتكم بخــــير،،،



كما بعث محمود توفيق - وزير الداخلية، برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام.. بوزارة الداخلية.. جاء بها:

بمشاعر يملؤهـا الإعــزاز والتقديــر لجميــع الأخــوة مـن القيـــادات والضبــــاط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود

والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام.. يسُرنى أن أُعرب

عن صادق التهنئة وخالص التمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

إننا إذ نستعد لإستقبال هذه الأيام المباركة.. لنستلهم منها معانى

وقيم العطاء والتضحية والفداء..وعظمة الإثابة وحسن الجزاء من المولى

جلت قدرته للمجتهدين.. لتكون لنا دافعًا على البذل والعطاء لرفعة وطننا

فى مرحلة هامة من التاريخ الإنسانى المعاصر.. فى ضوء ما يُحاط به

من تحديات وأزمات.. وما يصبوا إليه من مرتجيات التنمية ومواصلة

البناء لبلوغ مدارج الرخاء والإزدهار.. فإننا نؤكد على أهمية التسلح بالإخلاص

والعمل الجاد.. مبتهلين إليه سبحانه وتعالى أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام

على شعبنا العظيم وعلى سائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية.

وكل عــــام وأنتــم جميعـــًا بخـــــــير،،،