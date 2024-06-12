رئيس "طيبة التكنولوجية" بالأقصر يشهد مناقشات مشروعات تخرج طلاب الجامعة.. صور

واصل طلاب جامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، تقديم مشروعات تخرجهم في ختام العام الجامعي أمام لجان المناقشة والإشراف، حيث شهد الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، مناقشة مشروعات تخرج طلاب قسم الصناعات الخشبية بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة للعام 2023-2024، بحضور الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حموده محمد دردير، عميد الكلية.

وضمت لجنة المناقشة كلاً من: د. محمد السيد كامل، أستاذ أشغال المعادن بكلية التربية النوعية بجامعة جنوب الوادي، د. محمد عدلي، مدرس أشغال الخشب بكلية التربية النوعية بجامعة جنوب الوادي، د. محمد يحيى هاشم، مدرس قسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة بجامعة جنوب الوادي، كما ضمت لجنة الإشراف المشروعات من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم كل من: د. خالد خليفة، د. محمد علي، د.محمد فؤاد، وم. فاطمة رضوان، م. خلود عادل، علا صلاح، بيرهان محمد، م. أحمد مصطفى أبوالحسن، م. أحمد مرتضى.

من جانبها، أشادت لجنة المناقشة بجودة المشروعات المقدمة من قبل الطلاب، مشيدة بجهودهم وإبداعهم، مؤكدة على أهمية هذه المشروعات في ربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي، وإعداد الطلاب لسوق العمل.

وأوضح الدكتور عادل زين الدين، أن مشروعات التخرج هي جزء أساسي من متطلبات التخرج في قسم الصناعات الخشبية بجامعة طيبة التكنولوجية، إذ تهدف إلى تنمية مهارات الطلاب في التصميم والتنفيذ والابتكار، وإعدادهم للعمل في مختلف مجالات صناعة الأخشاب، حيث تميزت المشروعات المقدمة من قبل الطلاب بجودتها العالية وإبداعها، والتي تعكس مدى استفادة الطلاب من المعارف والمهارات التي اكتسبوها خلال دراستهم.

مشروعات تخرج طلاب قسم "تكنولوجيا التصنيع الغذائي"

كما شهدت جامعة طيبة التكنولوجية، اليوم الأربعاء، مناقشة مشروعات تخرج طلاب برنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين من داخل الجامعة وخارجها، وذلك إيمانًا من الجامعة بأهمية ربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي، وإعداد الطلاب لسوق العمل بكفاءة عالية.

وشهدت المناقشات عرض مشروعات مبتكرة ومتنوعة شملت مجالات مختلفة من تكنولوجيا التصنيع الغذائي، حيث سعى الطلاب من خلالها إلى إيجاد حلول خلاقة للتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، وتطوير منتجات غذائية جديدة ذات قيمة غذائية عالية تلبي احتياجات المستهلكين، مع مراعاة سلامة الغذاء وجودته.

وأثنت اللجنة على المشروعات المقدمة، مشيدين بمستوى المهارات والمعرفة التي اكتسبها الطلاب خلال دراستهم، والتي انعكست بوضوح على جودة مشروعاتهم. كما أكدوا على أهمية هذه المشروعات في صقل مهارات الطلاب وتعزيز قدراتهم على العمل بشكل مستقل وضمن فرق العمل، بما يؤهلهم للنجاح والتميز في مسيرتهم المهنية.

وشملت مشروعات التخرج تطوير منتجات غذائية جديدة ذات قيمة غذائية عالية تلبي احتياجات المستهلكين، مثل: بدائل صحية للوجبات السريعة غنية بالعناصر الغذائية الأساسية وقليلة السعرات الحرارية، منتجات غذائية وظيفية تُساهم في الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة العامة، وأطعمة مُخصصة للأشخاص الذين يعانون من الحساسية أو أمراض محددة، منتجات غذائية مبتكرة تُحافظ على نكهة الطعام وقيمته الغذائية لفترة أطول، كما اهتمت بعض المشروعات بتطوير تقنيات التصنيع الغذائي لتحسين الإنتاجية وتقليل التكاليف، مع مراعاة سلامة الغذاء وجودته.

ضمت لجنة المناقشة كل من من: أ.د عبدالعزيز شيبه، أستاذ الصناعات الغذائية بكلية الزراعة بجامعة جنوب الوادي، ود. محمد عبدالفتاح، أستاذ الرقابة الصحية على اللحوم بكلية الطب البيطري بجامعة جنوب الوادي، د. محمد محمود النحاس، مهندس وخبير زراعي، كما ضمت لجنة الإشراف على المشروعات كل من: د. ميرال عبدالوهاب، د. محمود حفوضه، د. عمر السنوسي، المدرسين ببرنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي بجامعة طيبة التكنولوجية.

مشروعات تخرج برنامج تكنولوجيا الخدمات الفندقية

وكان الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، قد مناقشة مشروعات تخرج لطلاب برنامج تكنولوجيا الخدمات الفندقية بكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، في ختام امتحانات نهاية العام الجامعي 2023-2024، وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على الكلية.

وأعرب الدكتور عادل زين الدين، عن سعادته بتميز مشروعات تخرج الطلاب والتي أظهرت أفكارًا مبتكرة واعدة لتنمية قطاع السياحة في الأقصر، ونالت إعجاب لجنة المناقشة التي ضمت خبراء من المجال الأكاديمي والمهني في قطاع الخدمات الفندقية، مشيراً إلى أن هذه المناقشات تمثل خطوة هامة في رحلة طلاب برنامج تكنولوجيا الخدمات الفندقية بجامعة طيبة التكنولوجية نحو مستقبل مهني واعد، مؤكدا على التزام الجامعة بتزويد طلابها بالمهارات والمعارف اللازمة لقيادة قطاع السياحة المصرية نحو آفاق جديدة من التميز والابتكار.

كما عبر أعضاء لجنة المناقشة، عن سعادتهم بمستوى أداء الطلاب وتمكنهم من عرض مشروعاتهم باللغة الإنجليزية بطلاقة، والتي تناولت أنماطًا جديدة من الفنادق تلبي احتياجات شرائح متنوعة من العملاء، بما يتماشى مع متطلبات السياحة الحديثة في الأقصر، كما قدمت العديد من التوصيات القيّمة للطلاب، أهمها محاولة عرض مشاريعهم وأفكارهم على الشركات التي تدعم وتساعد في تنفيذها.

وضمّت لجنة المناقشة نخبة من الخبراء المرموقين، وهم: الدكتور صفوت آدم، منسق برنامج تكنولوجيا الخدمات الفندقية بجامعة طيبة التكنولوجية، والدكتور محمد النجار، مدير إدارة الموارد البشرية بأحد فنادق الأقصر، والدكتور أحمد ربيع، أستاذ بكلية السياحة والفنادق بجامعة الأقصر، والدكتور أحمد جمال، مدرس بكلية السياحة والفنادق بجامعة الأقصر، والدكتور مصطفى محمود، مدرس ببرنامج تكنولوجيا خدمات الأغذية والمشروبات بجامعة طيبة التكنولوجية.

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مشروعات تخرج طلاب تكنولوجيا الخدمات الفندقية (8)

مشروعات تخرج طلاب تكنولوجيا الخدمات الفندقية (7)

مشروعات تخرج طلاب تكنولوجيا الخدمات الفندقية (6)

مشروعات تخرج طلاب تكنولوجيا الخدمات الفندقية (5)

مشروعات تخرج طلاب تكنولوجيا الخدمات الفندقية (4)

مشروعات تخرج طلاب تكنولوجيا الخدمات الفندقية (3)

مشروعات تخرج طلاب تكنولوجيا الخدمات الفندقية (2)

مشروعات تخرج طلاب تكنولوجيا الخدمات الفندقية (1)

مشروعات تخرج طلاب تكنولوجيا الصناعات الخشبية (13)

مشروعات تخرج طلاب تكنولوجيا الصناعات الخشبية (12)

مشروعات تخرج طلاب تكنولوجيا الصناعات الخشبية (11)

مشروعات تخرج طلاب تكنولوجيا الصناعات الخشبية (10)

مشروعات تخرج طلاب تكنولوجيا الصناعات الخشبية (9)

مشروعات تخرج طلاب تكنولوجيا الصناعات الخشبية (8)

مشروعات تخرج طلاب تكنولوجيا الصناعات الخشبية (7)

مشروعات تخرج طلاب تكنولوجيا الصناعات الخشبية (6)

مشروعات تخرج طلاب تكنولوجيا الصناعات الخشبية (5)

مشروعات تخرج طلاب تكنولوجيا الصناعات الخشبية (4)

مشروعات تخرج طلاب تكنولوجيا الصناعات الخشبية (3)

مشروعات تخرج طلاب تكنولوجيا الصناعات الخشبية (2)