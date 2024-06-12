رئيس مجلس الجليل الأعلى لحكومة الاحتلال: "اخمدوا النار.. نريد العودة إلى منازلنا"

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها اليوم الأربعاء، بأن رئيس مجلس مستوطنات الجليل الأعلى للحكومة الإسرائيلية أطلق نداء استغاثة عقب الرشقة الصاروخية من حزب الله تجاه إسرائيل.

وناشد رئيس مجلس مستوطنات الجليل الأعلى للحكومة الإسرائيلية، قائلًا: "اخمدوا النار.. نريد العودة إلى منازلنا في الشمال".

يذكر أن إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أوضحت أنه تم إطلاق 170 قذيفة وصاروخا من الجنوب اللبناني باتجاه المستوطنات الشمالية منذ ساعات الصباح، في أكبر رشقة صواريخ منذ أكتوبر الماضي.

وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن هناك 21 فرقة إطفاء تحاول السيطرة على الحرائق التي اندلعت في شمال إسرائيل جراء صواريخ الجنوب اللبناني.