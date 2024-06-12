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الأربعاء 12 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نقل مباراة بيراميدز وبلدية المحلة إلى استاد السويس الجديد

فريق بيراميدز
فريق بيراميدز
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قررت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، نقل مباراة بلدية المحلة وبيراميدز في الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الممتاز إلى استاد السويس الجديد بدلا من استاد المحلة.

وكانت إدارة نادي بلدية المحلة قررت إغلاق الملعب للصيانة ما تطلب معه نقل اللقاء وباقي مباريات البلدية إلى ملعب بديل وبعد الاتصالات تم الاتفاق على استضافة استاد السويس لمباراة البلدية وبيراميدز، المحدد لها السابعة من مساء يوم 19 يونيو الجاري.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 53 نقطة من 22 مباراة، بينما يحتل بلدية المحلة المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة ويسعى للابتعاد عن منطقة الخطر في جدول رتتيب مسابقة الدوري الممتاز.

 

لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة مباراة بلدية المحلة وبيراميدز مسابقة الدورى الممتاز استاد السويس الجديد