الثانوية العامة 2024.. وكيل تعليم بني سويف يتابع انتظام سير لجان الامتحانات

حرص هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف على متابعة اليوم الثاني لامتحانات الدور الأول للثانوية العامة من الصباح الباكر ومتابعة إجراءات تسليم الأسئلة ومتابعة وصول مظاريف الأسئلة إلى مقار اللجان في الموعد المحدد لها.

ووجه وكيل تعليم بني سويف بالالتزام بالتعليمات الوزارية المنظمة لأعمال امتحانات الشهادة الثانوية العامة، والسماح للطلاب بدخول اللجان بداية من الثامنة والربع صباحاً ، لإجراء عملية التفتيش بشكل دقيق ودخول اللجان قبل الامتحان بعشر دقائق لإتاحة الوقت للطلاب لكتابة بياناتهم بكل دقة والتأكد من تطابق رقم نموذج الامتحان على ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية والتأكيد على الملاحظين على مراجعة البيانات التي يدونها الطالب .

ياتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وبناء على تعليمات الدكتور محمد هانئ محافظ بني سويف بضرورة متابعة سير امتحانات الدور الأول للثانوية العامة حيث يؤدي ما يزيد عن 19 ألف و 166 طالبا وطالبة الامتحان في مادتي الاقتصاد والاحصاء استكمالا للمواد غير المضافة للمجموع والتي بدأت يوم الإثنين 6/10 على أن تستأنف يوم 22 يونيو عقب إجازة عيد الأضحى المبارك بأداء الطلاب الامتحان في المواد الأساسية ، وتبدأ باللغة العربية لكافة الشعب .



كما شدد وكيل الوزارة على منع دخول الطلاب اللجان باي أجهزة إلكترونية وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان مؤكدًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أية محاولة للغش وتطبيق القانون والقرارات الوزارية بحزم.

ووجه وكيل الوزارة شكره وتقديره لرئيس مركز توزيع الأسئلة وجميع العاملين بالمركز على المجهود المبذول في أداء عملهم من الصباح الباكر وكذلك كل الشكر والتقدير لرجال الأمن لجهودهم المبذولة في تأمين مركز توزيع الأسئلة وتأمين وصول مظاريف الأسئلة إلى مقار اللجان من الصباح الباكر وحتى عودة أوراق الإجابة لمقر المركز حتى وصولها إلى الكنترول .

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اطلقت يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، بامتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وأوضحت الوزارة أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ستستمر حتى يوم الأربعاء 12 يونيو، بينما تبدأ امتحانات المواد الأساسية في 22 يونيو عقب أنتهاء إجازة عيد الأضحي المبارك، وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

وأكدت الوزارة على عدة نقاط من بينها تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 في الساعة التاسعة صباحاً، ويُسمح للطالب بالتأخير عن موعد بدء الامتحان 15 دقيقة فقط، مع إمكانية تقديم عذر مقبول لرئيس اللجنة، وتبلغ مدة امتحان المواد غير المضافة للمجموع ساعة ونصف، بينما تبلغ مدة امتحان المواد الأساسية 3 ساعات أو ساعتين فقط حسب المادة.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2024

المواد غير المضافة للمجموع:

10 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية.

12 يونيو: الاقتصاد والإحصاء.

المواد الدراسية الأساسية:

22 يونيو: اللغة العربية.

25 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية.

29 يونيو: الفيزياء (علمي) / التاريخ (أدبي).

2 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى.

6 يوليو: الكيمياء، الجغرافيا.

10 يوليو: الجيولوجيا والعلوم البيئية (علمي علوم) / الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) / علم النفس والاجتماع (أدبي).

13 يوليو: التفاضل والتكامل (علمي رياضة).

17 يوليو: الأحياء (علمي علوم) / الاستاتيكا (علمي رياضة) / الفلسفة والمنطق (أدبي).

20 يوليو: الديناميكا (علمي رياضة).

ويمكن لطلاب الشهادة الثانوية العامة 2024 الاطلاع على جدول الامتحانات على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2024 قد بلغ 745 ألف طالب وطالبة، موزعين على 1981 لجنة سير في جميع أنحاء الجمهورية.

وتتمنى البوابة نيوز، لجميع طلاب الثانوية العامة 2024 التوفيق والنجاح في امتحاناتهم.