الثانوية العامة 2024.. نائب محافظ البحيرة: غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى بالامتحانات

أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، انتظام سير أعمال امتحانات الثانوية العامة فى يومها الثاني وفقًا للجدول المحدد، حيث بدأت الامتحانات فى التاسعة من صباح اليوم، ويؤدي 37 ألف و236 طالب وطالبة بالثانوية العامة امتحاناتهم فى مادتى الاقتصاد والإحصاء ضمن المواد غير المضافة للمجموع وذلك داخل 107 لجان بعدد 17 إدارة تعليمية بنطاق المحافظة.

امتحانات الثانوية العامة في البحيرة

وجهت نائب محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد والعمل على توفير الأجواء المناسبة أمام أبنائنا الطلاب لأداء امتحانات الثانوية العامة، بسهولة ويسر ودون أي معوقات، وضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة اللازم لهم.

وأكدت نائب محافظ البحيرة، انه تم اتخاذ كافة الإجراءات لمنع الغش داخل اللجان بما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية، وتم تغطية مختلف لجان امتحانات الثانوية العامة بكاميرات مراقبة لرصد أي أعمال غش داخل اللجان، ورصد أية مخالفات في حينها، وذلك من خلال غرفة العمليات لضمان انضباط سير الامتحانات.

وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة الالتزام بكافة التعليمات والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية الخاصة ومنها التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية “موبايل- سماعات - ساعات سمارت او أجهزة الكترونية”، فضلاً عن عدم دخول الملاحظين أيضا بالهاتف المحمول، والتنبيه على الطلاب بمنع حيازة الهاتف المحمول حتى لو كان مغلقا، السماح بدخول الطلاب للجان بدءًا من الساعة الثامنة والربع صباحا مع تفعيل العصا الإلكترونية للتفتيش والكشف عن المعادن، والتأكد من قيام الطالب بتسجيل بياناته على ورقة الإجابة (البابل شيت) (وكراسة إجابة الأسئلة المقالية) وكراسة الأسئلة بصورة صحيحة، ومراجعة الملاحظين والتوقيع عليها بصحة البيانات، توافر أعداد كتيبات المفاهيم في اللجان وتطابقها بأعداد الطلاب.

وكما وجهت نائب محافظ البحيرة، بضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وعدم إتلافه، وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، اتخاذ كافة الإجراءات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات في حالة وجود غش ، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

ومن جانبه أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة على انتظام سير وبدء الإمتحانات ودخول جميع الطلاب لمقار اللجان الامتحانية وإنتظام وصول الاسئله للجان دون أى مشاكل ولم تتلق غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية أي شكاوى وبدأت الامتحانات في حالة من الهدوء.

عدد طلاب الثانوية العامة 2024 في البحيرة

الجدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بالشعبة العامة يبلغ 37236 طالب وطالبة بواقع (28152 علمي علوم -2311 علمي رياضة - 6773 طالب أدبي) سيقومون بأداء الامتحان أمام 107 لجنة بعدد 17 إدارة تعليمية.

امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الأول

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اطلقت اليوم الاثنين 10 يونيو 2024، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، بامتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وأوضحت الوزارة أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ستستمر حتى يوم الأربعاء 12 يونيو، بينما تبدأ امتحانات المواد الأساسية في 22 يونيو عقب أنتهاء إجازة عيد الأضحي المبارك، وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

وأكدت الوزارة على عدة نقاط من بينها تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 في الساعة التاسعة صباحاً، ويُسمح للطالب بالتأخير عن موعد بدء الامتحان 15 دقيقة فقط، مع إمكانية تقديم عذر مقبول لرئيس اللجنة، وتبلغ مدة امتحان المواد غير المضافة للمجموع ساعة ونصف، بينما تبلغ مدة امتحان المواد الأساسية 3 ساعات أو ساعتين فقط حسب المادة.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2024

المواد غير المضافة للمجموع:

10 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية.

12 يونيو: الاقتصاد والإحصاء.

المواد الدراسية الأساسية:

22 يونيو: اللغة العربية.

25 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية.

29 يونيو: الفيزياء (علمي) / التاريخ (أدبي).

2 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى.

6 يوليو: الكيمياء، الجغرافيا.

10 يوليو: الجيولوجيا والعلوم البيئية (علمي علوم) / الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) / علم النفس والاجتماع (أدبي).

13 يوليو: التفاضل والتكامل (علمي رياضة).

17 يوليو: الأحياء (علمي علوم) / الاستاتيكا (علمي رياضة) / الفلسفة والمنطق (أدبي).

20 يوليو: الديناميكا (علمي رياضة).

ويمكن لطلاب الشهادة الثانوية العامة 2024 الاطلاع على جدول الامتحانات على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.

عدد طلاب الثانوية العامة 2024 علي مستوي الجمهورية

جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2024 قد بلغ 745 ألف طالب وطالبة، موزعين على 1981 لجنة سير في جميع أنحاء الجمهورية.

وتتمنى البوابة نيوز، لجميع طلاب الثانوية العامة 2024 التوفيق والنجاح في امتحاناتهم.