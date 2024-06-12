تموين المنيا يضبط 147مخالفة متنوعة خلال حملات رقابية على المخابز البلدية والأسواق

تمكنت مديرية التموين بالمنيا، اليوم الأربعاء من ضبط 147مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار المخفضة ومراقبة تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، وفقا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء بتخفيض الأسعار وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.



من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن ضبط 147مخالفة تموينية منها 117مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (نقص وزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم وجود ميزان)، و 28مخالفة في مجال متابعة الأسواق( عدم الإعلان عن الأسعار- سلع مجهولة المصدر - عدم وجود شهادة صحية )، بالإضافة إلي تحرير مخالفتين في مجال المواد البترولية.



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