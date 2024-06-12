الثانوية العامة 2024.. طلاب الفيوم: امتحان الاقتصاد في مستوى الطالب المتوسط

انتهى طلاب الثانوية العامة، بمحافظة الفيوم، من أداء امتحان الاقتصاد، والذي جاءت مؤشراته الأولية في مستوى الطالب المتوسط، ولم يشتكِ الطلاب من أي صعوبة خلال فترة الامتحان.

ويستكمل الطلاب بعد قليل امتحان مادة الإحصاء بالفترة الثانية، ليكون ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة.

وفتحت اللجان أبوابها فى الثامنة والربع لاستقبال الطلاب الذين سيؤدون الامتحان فى المحافظة والبالغ عددهم 18 ألفا 274 طالبا وطالبة، بالإضافة إلى 13 طالبا للنور للمكفوفين.

ويؤدى الطلاب الامتحان اليوم فى مادتى الاقتصاد من التاسعة صباحا وحتى العاشرة والنصف والإحصاء من الحادية عشرة صباحا وحتى الثانية عشرة ونصف وهذه المواد رغم أنها مواد نجاح ورسوب إلا أنها لا تضاف إلى المجموع .

وقامت الأجهزة التنفيذية فى الفيوم بإقامة حرم أمنى أمام مقار لجان امتحانات الثانوية العامة والبالغ عددها 40 لجنة فى المحافظة، لإتاحة الفرصة للطلاب والطالبات للدخول لأداء الامتحان فى سهولة ويسر.

وقرر المحافظ إلغاء الأسواق الأسبوعية فى الشوارع والطرق التى بها مقار لجان امتحانات الثانوية.

كانت مديرية التربية والتعليم بالفيوم قد انتهت من جميع الاستعدادات النهائية لبدء امتحانات الثانوية العامة، وذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور الوزير أحمد الأنصاري محافظ الفيوم. وإشراف ومتابعة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

أكدت وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، ضرورة توفير كافة السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات، وتوفير كافة سبل الراحة للمشاركين في أعمال الامتحانات.

وشددت على عدم اصطحاب الطلاب وكذلك المعلمين والعاملين باللجان الهاتف المحمول والسماعات والساعات والأجهزة الإلكترونية، وانه تم تجهيز جميع اللجان من حيث النظافة والتهوية الجيدة وكفاءة الإضاءة والمراوح بكل لجنة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامة أبنائنا.

وتم التنسيق مع مديرية أمن الفيوم وذلك من أجل التأمين الكامل للجان الامتحانات وخطوط السير وأوراق الأسئلة والإجابة، والتنسيق مع مديرية الصحة بالفيوم، وذلك بتكليف طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة من لجان امتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظة، وتوفير الإسعافات الأولية اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ .

اشارت "قرنى" الى انه تم توفير 18 استراحة للمعلمين المنتدبين لأعمال امتحانات الشهادة الثانوية العامة، وتجهيزها على أعلى مستوى ،وتزويدها بكافة وسائل الراحة والمعيشة من (آسرة ومشتملاتها - بوتاجازات - تليفزيونات - ثلاجات - مراوح - مبردات مياه) وغيرها من التجهيزات التى تتيح إقامة جيدة تليق بالمعلمين.والتي تضمن للمعلمين المشاركين فى أعمال امتحانات الثانوية العامة إقامة كريمة، من أجل تهيئة الجو المناسب للمعلمين أثناء فترة الامتحانات واقامتهم بمحافظة الفيوم.

واكدت، ضرورة توفير بيئة مناسبة وجيدة ، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر وانه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، وغرفة عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية لمتابعة سير الامتحان وربطها بغرفة العمليات الرئيسة بالمديرية، لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفورى لحل أي طارئ قد يحدث، ومتابعة سير أعمال الامتحانات أثناء وقت الامتحان، ومتابعة خروج صناديق الأسئلة من المطبعة السرية ووصول صناديق الأسئلة إلى اللجان، والعمل على حل كافة المعوقات التى تواجه العمل داخل لجان سير الامتحان، فضلًا عن رصد أعمال الغش اثناء فترة أداء الامتحانات.

وأكدت وكيل الوزارة، ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والمحافظة على انضباط العملية الامتحانية داخل اللجان وتجهيز خطوط سير مختلفة لتوزيع أسئلة الامتحانات، بمركز توزيع الأسئلة للامتحانات، وتم كذلك تجهيز السيارات المخصصة لنقل الكراسات الامتحانية.