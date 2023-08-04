على رأسهم ماني.. لاعبو النصر السعودي يؤدون مناسك العمرة.. صور

حرص لاعبو فريق النصر السعودي المسلمين، وعلى رأسهم النجم السنغالي ساديو ماني، على تأدية مناسك العمرة خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تأهل العالمي لدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية) 2023.

وكان النصر، تعادل مع الزمالك بهدف لمثله، مساء أمس الخميس، خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات من البطولة العربية، ليبلغ الفريق السعودي دور الثمانية بفضل هدف نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي أدرك التعادل لفريقه في الدقيقة 87 من رأسية قوية سكنت شباك حارس الأبيض محمد صبحي، بعدما افتتح أبناء ميت عقبة التهديف عن طريق أحمد سيد زيزو في الدقيقة 53 من ركلة جزاء.

مناسك وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو للاعبي النصر أثناء تأدية مناسك العمرة في مدينة مكة المكرمة.

ونشر ماني مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وهو يؤدي مناسك العمرة رفقة عدد من اللاعبين زملاؤه بالفريق.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد فقط، من ظهور النجم السنغالي الأول مع النصر وذلك في مباراة الزمالك، بعد انضمامه مؤخرًا لصفوف العالمي في الميركاتو الصيفي الجاري قادمًا من بايرن ميونخ الألماني.

وظهر ماني في الحرم المكي بالصور ومقاطع الفيديو مع سيكو فوفانا، وليد عبدالله، سامي النجعي، عبدالله مادو.

ويواجه النصر السعودي، نظيره الرجاء المغربي في دور ربع النهائي من البطولة العربية، يوم الأحد المقبل على ملعب استاد الأمير سلطان بن عبدالعزيز في أبها.