ضبط 1438 مخالفة تموينية في حملة مكبرة بمحافظة دمياط

شددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، على ضرورة تكثيف وتشديد الحملات الرقابية على الأسواق و المخابز ومستودعات الغاز ، وكذا التأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة و المواد البترولية بالأسواق ، والتزام المخابز بتوفير الخبز بالمواصفات والموازين المقررة والإعلان عن أسعار على السلع بالأسواق.

فى هذا السياق أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط تحرير 1438 محضر ضد المخالفين خلال الحملات التى شنتها خلال شهر يوليو الماضي.

تم تحرير 165 محضر للمخابز لوجود مخالفات منها نقص وزن رغيف الخبز و عدم الإلتزام بالمعايير والموازين المقررة والعمل دون ترخيص .

وبالمتابعة الميدانية من خلال الحملات المفاجئه التي شنتها المديرية على الأسواق لمتابعة حركة السلع ، تم تحرير 1268 محضر لوجود مخالفات تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار،وأكازيون وهمي وضبط حالات غش تجاري وعدم وجود شهادات صحية والذبح خارج المجازر .

في السياق ذاته ،قامت المديرية بأخذ 12 عينة من المطاحن، وكذا 36 عينه غذائية.

وأكدت المديرية حرصها على تكثيف المرور على المنشأت التموينية بأنواعها ومكافحة الغش التجاري وضمان وصول الدعم لمستحقيه حيث أنها لا تدٌخر جهدًا في المرور و المتابعة على الأسواق والمخابز ومستودعات المواد البترولية بصفة مستمرة وتنفيذ تعليمات المحافظ للتأكد من توافر السلع التموينية للصرف للبطاقات .

أسفرت الحملات عن تحرير ١٦٦ محضر للمخالفين و التحفظ على عدد ٨ شيكارة دقيق مدعم تم تهريبع لاستخدامه فى غير الغرض المخصص له ،هذا إلى جانب التحفظ على ٨٢٠ كجم سكر تموينى تم تهريبه بأحد معامل الألبان، وكذلك ١٠ عبوات زبادى و ٢٥ كجم بسطرمة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وعبوات بسكويت منتهية الصلاحية ، بالإضافة إلى تحرير عدد ١٢ محضر للبدالين التموينيين لعدم الإعلان عن الأسعار وتجميع بطاقات والتصرف فى مقررات تموينية مدعمة تقدر بمبلغ ٢٠ الف جنيه ، وأيضًا تحرير ٣٦ محضر للمخابز المخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة.

