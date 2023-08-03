"الطلاب في المقدمة بـ22 مركزا".. ننشر أسماء أوائل الثانوية بالأقصر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، أسماء أوائل شهادة الثانوية العامة، والطلبة الحائزين على درجات متقدمة على مستوى محافظة الأقصر في امتحانات الثانوية العامة لهذا العام بشعبتيها العلمي والأدبي.

واكتسح الشباب بمدن إسنا والأقصر والقرنة مراكز شعبة العلمي علوم بـ 9 مراكز مقابل مركز وحيد لطالبة بمدرسة الأقصر الثانوية بنات، كما اكتسح طلاب إسنا والأقصر والبياضية المراكز العشرة في شعبة العلمي رياضيات، أما في شعبة الأدبي اكتسحت الطالبات بمدن الأقصر وإسنا وأرمنت والقرنة والزينية بـ8 مراكز مقابل 3 مراكز للشباب بمدن إسنا وأرمنت والأقصر.

احتل مركز إسنا المرتبة الأولى في شعبة العلمي علوم وجاءت النتائج كالتالي:

1 - محمد جمال عدلى أمين، مدرسة كيمان المطاعنة الثانوية المشتركة بإسنا - بمجموع 399 درجة.

2 - محمد أحمد عبداللطيف عبد الجليل - مدرسة إسنا الثانوية بنين - بمجموع 397.5 درجة.

3 - أبانوب صبحي إبراهيم بشاي - مدرسة الأقصر الثانوية العسكرية - بمجموع 397 درجة.

وفي قسم علمي رياضة جاءت النتائج كالتالي :

1 - عبد الرحمن محمد محمود صلاح - مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية المشتركة بإسنا - بمجموع 400 درجة.

2 - زياد أحمد عبيد الشاذلي - مدرسة الأقصر الثانوية العسكرية بنين - بمجموع 398 درجة.

3 - زياد عبده حسين أحمد - مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية المشتركة بإسنا - بمجموع 397 درجة.

أما نتائج الشعبة الأدبي فجاءت كالتالي :

حصدت طالبات مدرسة الثانوية بنات بمدينة الأقصر، المراكز الثلاثة الأولى، حيث جاءت الطالبة برناديت سمير جورج حبيب في المركز الأول بمجموع 375 درجة، تلتها في المركز الثاني الطالبة آلاء حساني أبو المجد سليم بمجموع 374 درجة، وفي المركز الثالث الطالبة شهد محمد فهيم عبد المنعم بمجموع 373.5 درجة.

من جانبه، هنأ الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر الطلبة المتفوقين، الحائزين على المراكز الأولى في ماراثون الثانوية العامة متقدما لهم بأطيب التهاني ودوام التفوق والنجاح.

جدير بالذكر، أنه أدى 7550 طالبا وطالبة امتحانات الثانوية العامة بالأقصر هذا العام، بينهم 1351 طالبا وطالبة في الشعبة الأدبية، و5079 طالب وطالبة بقسم علمي علوم، و448 طالب في قسم علمي رياضة من خلال 22 لجنة موزعة على 7 إدارات تعليمية.

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