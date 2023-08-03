665 مشروعا بحثيا بالجامعات يتنافسون في الملتقى الــ 16 للأبحاث بجامعة النيل الأهلية

أعلنت جامعة النيل الأهلية، عن انطلاق فعاليات الملتقى البحثي النصف سنوي في نسخته الــ 16 ومسابقة الباحث المصري الناشئ في نسختها الرابعة، وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 6 أغسطس الجاري، بمشاركة 665 مشروعا بحثيا من طلاب 60 جامعة مصرية و 100 مدرسة من 25 محافظة.

تقام فعاليات الملتقى تحت رعاية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA), وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا, ومبادرة رواد النيل، والشريك الإليكتروني "بنك المعرفة المصري"، وتحرص جامعة النيل الأهلية فيه على دعوة العديد من الأساتذة من مختلف الجامعات المصرية والشركات الصناعية لحضور الفعاليات والاشتراك كأعضاء في لجنة التحكيم لتقييم المشروعات التي يقدمها الطلاب المشاركين مما يتيح الفرصة للتواصل البحثي وخلق مجال للتنوع الفكري وفرص للتدريب العملي بالشركات.

من جانبه أشار الدكتور وائل عقل رئيس جامعة النيل الأهلية، إلى أن المسابقة تعد النسخة القومية لملتقى البحوث النصف سنوي للطلاب الجامعيين Undergraduate Research Forum (UGRF) والتي تعد أحد ركائز جامعة النيل الأهلية كجامعة بحثية تدعم صغار المبتكرين والباحثين حيث يمثل الملتقى نموذج للتعلم من خلال الابتكار وتطبيق البحث العلمي.

وأكد عقل: أن الهدف الذي تسعي جامعة النيل الأهلية لتحقيقه هو وضع مصر علي خارطة الدول العالمية من خلال مخرجاتها البحثية وتطوير بنيتها التحتية عن طريق البحث العلمي والعلوم التطبيقية وتطوير وتنمية طلابنا المصريين لمواكبة التطورات العلمية العالمية الهائلة.

في سياق متصل قال الدكتور أحمد رضوان، نائب رئيس جامعة النيل الأهلية للبحوث، أن المسابقة يتم فيها رصد جوائز عينية ونقدية للمراكز المتقدمة في المجالات المختلفة مما يحفز جميع الطلبة علي الاشتراك والتنافس، خاصة وأن الهدف العام من الملتقى هو غرز فكرة البحث العلمي والتطبيق كأداة أساسية للتعلم في كيان الطالب هذا بجانب أكتسابه لعدد من المهارات المختلفة ومنها مهارات القيادة والتواصل الاجتماعي الفعال والعمل الجماعي وإدارة الوقت وفنون العرض والعمل علي حل المشكلات وإيجاد حلول جديدة ومختلفة، الأمر الذي يعمل على سد العديد من الفجوات بين الدراسة الأكاديمية والواقع العملي ويساهم في تكوين فكر وشخصية الطالب ويجعله قادرا علي مواكبة الحياة العملية بعد التخرج.

جدير بالذكر أن مسابقة الباحث المصري الناشئ، تعد مبادرة مجتمعية رائدة من جامعة النيل الأهلية لاحتضان وتشجيع الشباب المتميزين و الشغوفين بالبحث العلمي والابتكار، حيث تحرص جامعة النيل الأهلية علي خلق جيل قادر علي التفكير والابتكار وتشجيعه ليكون مؤثراً في المجتمع المصري تنفيذا لرسالة الجامعة التي تعمل على إعداد أجيال قادرة علي مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية الهائلة عالميا و مواكبة سوق العمل واحتياجاته.

يذكر أيضاً ان ملتقى البحوث النصف سنوي بجامعة النيل الأهلية (UGRF) بدأ في خريف عام 2015 من أجل تشجيع الطلاب المصريين على المشاركة والقيام بالبحث وتطبيق الأفكار في نماذج عملية وتسويقية، و يتم عقد نسختين من الملتقى كل عام، النسخة الأولى مخصصة لطلاب جامعة النيل أثناء فترة الدراسة حيث تتيح لهم الاشتراك من خلال المقررات التعليمية في دراستهم بالكليات المختلفة والعمل علي تطبيق الأفكار وتحويلها إلى مشاريع بحثية تسويقية، والنسخة الثانية لكافة طلاب المدارس والجامعات في الإجازة الصيفية لتبادل المعرفة وتنمية مهارات أبنائنا المصريين لتطوير قدراتهم علي الابتكار والبحث العلمي من خلال الأفكار التي يتم تطبيقها وتنفيذها.

ومن المقرر ان يشارك في المسابقة طلبة الجامعة من مختلف الكليات (الهندسة ، تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب ، وإدارة الأعمال ، التكنولوجيا الحيوية) كما تتيح المسابقة أيضا الفرصة لطلبة المدارس وطلبة مشاريع التخرج للاشتراك وتشتمل المسابقة على تقديم أبحاث علمية من طلاب الجامعة للتقييم والنشر، بالإضافة إلى مشاريع بحثية للطلبة من مختلف السنين الدراسية و مشاريع تخرج لطلبة السنة النهائية مع تقديم نماذج مبدئية للمشاريع و كذلك يتيح الفرصة لعرض مشاريع وأفكار لشركات ناشئة من طلبة الجامعات.



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