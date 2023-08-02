تعيين أماني عوض قائما بعمل عميد كلية تربية دمياط

أصدر الدكتور حمدان ربيع المتولى القائم بعمل رئيس جامعة دمياط اليوم الاربعاء ،قرارا بتكليف الدكتور أمانى محمد عبد العزيز عوض وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة للقيام بعمل عميد الكلية إلى جانب عملها لحين تعيين عميداً للكلية أو صدور قرار أخر من السلطة المختصه،بحضور الدكتور محمد جمعه وكليل الكلية لشئون التعليم والطلاب و الدكتور مرفت حامد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث .

وأكد على ضرورة استمرار العمل بكفاءة وفاعلية اتساقا مع خطة الجامعة ومستهدفاتها، ووجه الشكر إلى الدكتور الشحات مسعد عتمان عميد الكلية السابق والتي انتهت فترة عمادته في 31/7/2023على ما قدمه من عمل وجهد خلال فترة تعيينه عميداً للكلية.

استقبل اليوم الأربعاء الدكتور حمدان ربيع المتولي القائم بعمل رئيس جامعة دمياط، المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط،لتقديم التهنئة الدكتور حمدان ربيع متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في مهام عمله بجامعة دمياط.

كما بحثا أفاق التعاون المشترك بين مدرية التربية والتعليم بدمياط والجامعة، والوقوف على أهم المشاريع المقدمة لمؤسسات التعليم العالي، وجهود المؤسسات المختلفة لتطوير قطاع التعليم، كما اتفقا على استمرار اللقاءات بين الجامعة ووكيل وزارة التربية والتعليم بما يخدم المسيرة التعليمية بمحافظة دمياط.