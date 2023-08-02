ننشر الموقف التنفيذي لإحلال وتجديد ديوان عام محافظة دمياط



ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الإجتماع الدورى لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع انشاء مبنى ديوان عام المحافظة وتطوير كورنيش النيل والمنطقة المحيطة، وذلك بحضور ممثلى الجهتين المُنفذة والاستشارية للمشروع.

استعرض الاجتماع مستجدات الموقف بالمشروع وما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية ، إلى جانب ما تم تنفيذه بمشروع تطوير كورنيش النيل بطول ١٤٠٠ متر بداية من حديقة بنت الشاطىء وحتى نقابة المهندسين و أيضًا إنشاء النصب التذكارى للشهداء.

وتابعت " الدكتورة منال عوض " مدى تطابق الأعمال الجارية مع الجداول الزمنية المحددة لكل مرحلة ، كما ناقشت خطة أعمال المرحلة القادمة بجميع مكونات المشروع للدفع بخطة العمل بالتوازى ، وكذلك موقف خطة رصف طريق كورنيش النيل ، وأكدت على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ بتلك الخطة نظرًا لأهمية هذا الطريق.