«بلتون» تحلق في سماء البورصة ورأسمالها السوقي يلامس 20 مليار جنيه لأول مرة

هيمن سهم شركة «بلتون» المالية القابضة على أداء البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم الأربعاء ، بعدما استحوذ على أكثر من 50% من إجمالي حجم التعاملات بالسوق بقيمة إجمالية بلغت 1.4 مليار جنيه، مقابل 2.7 مليار جنيه إجمالي تعاملات البورصة المصرية التي يتداول بها أكثر من 250 ورقة مالية.

رأس المال يلامس 20 مليار جنيه

وواصل سهم بلتون المالية القابضة أداءه القوي ببورصة مصر منذ إضافة أسهم زيادة رأس المال البالغة 10 مليار جنيه، لعدد 5 مليارات سهم، ليقفز السهم إلى مستوى 3.51 جنيه عند الإغلاق، بزيادة قدرها 2.04 في المائة عن إغلاقه أمس، وكان السهم قد سجل خلال التعاملات مستوى 3.74 جنيه ليلامس رأس المال السوقي للشركة مستوى 20 مليار جنيه لأول مرة في تاريحه، وشهد السهم حركة تداولات نشطة بلغت 392 مليون سهما.

إضافة أسهم زيادة رأس المال

وتم يوم الخميس الماضي إضافة أسهم زيادة رأسمال شركة بلتون المالية القابضة من 926 مليون جنيه إلى 10.926 مليار جنيه في أكبر زيادة رأسمال نقدية في تاريخ البورصة، وأسرع عملية إضافة لأسهم زيادة رأسمال شركة في السوق منذ إنشاءه قبل نحو 150 عاما.

الثقة في إدارة الشركة

وقال محمد معاطي محلل أسواق المال إن الأداء القوي لأسهم شركة بلتون بالبورصة، يعكس الثقة الكبيرة من جانب المستثمرين في إدارة الشركة، بعد نجاحها الكبير في إتمام زيادة رأس المال ودخول عدد من المؤسسات وصناديق الإستثمار العالمية التي دخلت مصر لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات، فضلا عن دخول أسماء مستثمرين كبار من مصر والخليج في زيادة رأس المال.

أموال الزيادة

وأضاف أن هناك ثقة كبيرة في نجاح إدارة الشركة في استغلال حجم الأموال الضخم الذي جمعته من زيادة رأس المال في تحويل الشركة إلى كيان إستثماري ضخم، وهو ما يعكس الشهية المفتوحة من جانب المستثمرين على شراء السهم، مشيرا إلى ان السوق تتوقع إعلان الشركة عن توسعات وإضافة أنشطة جديدة وإستحواذات خلال الفترة المقبلة

وتوقع معاطي أن يستمر سهم بلتون في قيادة تداولات البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.

مؤشرات السوق

سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات طفيفة لدى إغلاق تعاملات اليوم الأربعاء وسط ترقب لقرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة غدا الخميس، بالإضافة إلى صدور تقييمات بعض المؤسسات المصرية للإقتصاد المصري والتي من المرجح أن تأتي إيجابية بعد نجاح الحكومة في إنجاز عدد من صفقات التخارج من بعض الأصول بقيمة بلغت 1.9 مليار دولار.

رأس المال السوقي

وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 1.183 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 3.1 مليار جنيه، فيما سجل مؤشر البورصة الرئيسي/إيجي إكس 30/ تراجعا بنسبة 0.33 في المائة مسجلا 17455.6 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.89 في المائة مسجلا 3505.13 نقطة، وامتدت التراجعات إلى مؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقا الذي فقد 0.86 في المائة من قيمته مسجلا 5171.7 نقطة.