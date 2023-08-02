محافظ المنوفية يستقبل رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بمكتبه، اليوم الأربعاء، الدكتور طلعت عبدالقوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، رئيس الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، والدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة للسكان وتنمية الأسرة والوفد المرافق، بحضور محمد موسي نائب المحافظ، تأتى هذه الزيارة على هامش حضور فاعليات مؤتمر الحوار الوطني والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .

حيث رحب المحافظ بالحضور على أرض محافظة المنوفية، مشيرا إلى أن المشروع القومى لتنمية الأسرة والذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعتبر نقلة حقيقية لتعامل الدولة مع القضية السكانية من منظور تنموى شامل للارتقاء بالخصائص السكانية باعتبارها من التحديات الكبيرة التي تواجه أي أهداف تنموية منشودة ، مؤكدا أن المحافظة تولى اهتماما كبيراً بملف الزيادة السكانية وتنفيذ خطط لخفض تلك المعدلات والتي تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد ومعدلات التنمية ، كون محافظة المنوفية تتميز عن غيرها من باقي المحافظات في حصولها على أعلى نسبة تعليم مما يؤهلها في خفض معدلات الزيادة السكانية.

ومن جانبه، قدم رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الشكر إلى محافظ المنوفية لجهوده الملموسة ودعمه المتواصل لكافة الجهات في هذا الشأن لا سيما أن الزيادة السكانية تلتهم كل موارد الدولة واي جهود مبذولة لتحقيق التنمية.

وعقب الاستقبال، أناب محافظ المنوفية محمد موسى نائبه لحضور فعاليات مؤتمر الحوار الوطني والمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بقاعة المؤتمرات بجامعة المنوفية والذى تنظمه الجمعية المصرية لتنظيم الاسرة بالتعاون مع الاتحاد للجمعيات والمؤسسات الأهلية والتحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي والاتحاد الاقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمنوفية ، وبحضور اللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد للمحافظة ، والدكتور صبحى شرف نائب رئس جامعة المنوفية لشئون البيئة وخدمة المجتمع ، والدكتورة سعاد عبدالمجيد نائب رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة ، والمهندس صلاح خلف الله رئيس الإتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمنوفية ، وعدد من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، وممثلين عن المجلس القومى للسكان والمجلس القومي للمرأة والنقابات المهنية ولفيف من القيادات التنفيذية والدينية والكنيسة ومنظمات المجتمع المدني وشباب الجامعات.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ، وأوضح رئيس الإتحاد العام للجمعيات الأهلية انه تم إطلاق الحوار الوطنى تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لمناقشة الآراء والمقترحات الخاصة بالمواطنين بشتى محافظات الجمهورية لوضع تصور لآمال وطموحات الشعب المصري باعتبار المواطن أحد أهم محاور التنمية المستدامة بالإضافة إلى رصد آراء المؤسسات والجهات والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى والنقابات والأحزاب السياسية ووضعها حيز الاهتمام للوصول إلى أفضل النتائج والحلول لمختلف القضايا المجتمعية.

وأضاف رئيس الإتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن محاور العمل لحل القضية السكانية تشمل خمس محاور رئيسية منها تمكين المرأة إقتصادياً وإجتماعياً ، توفير خدمات تنظيم الأسرة ، خطاب إعلامى ودينى مستنير ، وإصدار حزمة من التشريعات الرادعة للتصدى لعدد من التحديات "كالتسريب من التعليم وعمالة الأطفال وسن الزواج" والحوافز الإيجابية ،مؤكدا أن اللامركزية هى الآلية الفعالة في التعامل مع القضية السكانية.

وفى كلمته نقل نائب المحافظ تحيات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية للحضور، مؤكداً دعمه الكامل للمؤتمر لتحقيق اهدافه المنشودة للتعامل مع القضية السكانية بما يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030، كونها أحد أهم القضايا التي تعوق النمو الاقتصادي مما يستلزم من كافة الجهات المعنية ضرورة الخروج بتوصيات ووضع حلول حقيقية لتلك القضية اتساقا مع توجيهات القيادة السياسية للانطلاق نحو الجمهورية الجديدة وما تحمله من حياة كريمة حقيقية لكافة المصريين.

وأشار موسي إلى تضافر جهود كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ولا سيما الدور الحيوي والرئيسي للأوقاف والكنيسة من خلال الخطب والدروس الدينية وتوعية المواطنين بخطورة المشكلة السكانية وأهمية تنظيم الأسرة لخلق جيل متميز وواعى يشارك في التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة المصرية ، مؤكدا أن المحافظة تولى اهتماما كبيراً بملف بناء الأسرة المصرية والزيادة السكانية فضلا عن الدعم المتواصل لكافة الجهات في هذا الشأن لتحقيق المستهدف والتوعية بأهمية خفض معدلات الزيادة السكانية.

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