في نشرة التوظيف نصف الشهرية.. "العمل": 2387 فرصة عمل في 36 شركة خاصة داخل 9 محافظات.. منها لذوي الهمم

أعلنت وزارة العمل في بيان لها اليوم الأربعاء عن تلقيها طلبات من 36 شركة قطاع خاص على مستوى 9 محافظات لشغل 2387 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة ، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر أغسطس 2023 الجاري.

جاء في البيان الصحفي، أن نشرة التوظيف الدورية تصدر عن "الوزارة" كل 15 يوما، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بالإدارة، تعلن اليوم عن فرص عمل جديدة، متوفرة في 9 محافظات، هي: القاهرة، والشرقية، وبورسعيد، ودمياط، والفيوم ،وأسيوط، والمنوفية، والمنيا، والوادي الجديد.

وفي تخصصات: أخصائي تمويل، ومعلمين جميع التخصصات، وخدمة عملاء، ومهندسين جودة وميكانيكا وميكاترونكس، ومحاسبين، وسكرتارية، ومندوب مبيعات، ومشرفين إنتاج، وأفراد أمن، وكافة أعمال الفندقة ، وعمال خياطة بكافة الأقسام ، وعمال انتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

وبحسب البيان،تضم النشرة مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية ، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 2018 ،وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل.

ووجه وزير العمل حسن شحاتة جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له ،وتحري المصداقية في نشر فرص العمل ،والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وفي إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة، تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات بإستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة.

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