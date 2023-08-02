بالفيديو.. الأرصاد: أجواء صيفية معتادة وارتفاع نسب الرطوبة في الجو

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك استقرار تام في الأحوال الجوية، ومصر مازالت تتأثر بمنخفض الهند الموسمي الذي يصاحبه كتل هوائية شديدة الحرارة تمر على البحر المتوسط فتحمل كميات كبيرة من بخار الماء، وذلك يؤدي لارتفاع نسب الرطوبة في الجو، إذ تتجاوز 90% على المناطق الساحلية، بينما 85% على القاهرة الكبرى والوجه البحري، متوقعة وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة غير المؤثرة على الأنشطة اليومية في بعض المناطق من أقصى جنوب البلاد «المناطق الحدودية».

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن مصر تشهد الأجواء الصيفية المعتادة، ووجود نسب رطوبة في الجو يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة عن القيم المتوقعة في الظل بحوالي من 3 إلى 4 درجات مئوية، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية.

وتابعت، أن أجواء اليوم خلال فترة النهار تكون شديدة الحرارة رطبة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري فضلا عن محافظات شمال وجنوب الصعيد وأيضا جنوب سيناء، بينما الأجواء على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط تكون حارة رطبة.

وأكملت: «خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس، تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض، لكن تستمر نسب الرطوبة في الارتفاع، إذ إن عظمى الرطوبة تُسجل خلال فترات الليل، يأتي ذلك علاوة على وجود نشاط نسبي للرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وبعض المناطق من سيناء»، موضحة أن الأجواء خلال فترة الليل تكون مائلة للحرارة ورطبة على أغلب محافظات الجمهورية».