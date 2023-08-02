مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أمس الثلاثاء، منخفضاً 56.16 نقطة ليقفل عند مستوى 11636.07 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 212 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 89 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 121 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات توبي، والخدمات الأرضية، والحفر العربية، والمنجم، واللجين الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أنابيب الشرق، والصقر للتأمين، وملاذ للتأمين، وسدافكو، ورعاية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.24% و3.46% .

فيما كانت أسهم شركات الباحة، وأمريكانا، وشمس، والراجحي، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وشركة الاتصالات السعودية، وأرامكو السعودية، وسابك للمغذيات الزراعية، والمنجم هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعاً 214.51 نقطة ليقفل عند مستوى 24715.15 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 68.4 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 7 ملايين سهم.