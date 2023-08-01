كازاخستان تكرم وزير السياحة والآثار

قال وزير السياحة والآثار أحمد عيسى إن مصر تسعى حاليًا لإنشاء قنصلية لدولة كازاخستان في مدينة شرم الشيخ وذلك لخدمة 130 ألف سائح كازاخي يأتون إلى مصر كل عام.

وأضاف الوزير أننا نسعى بكل الطرق والوسائل لتطوير العلاقات السياحية والأثرية مع كازاخستان منها زيادة عدد مقاعد الطيران بالإضافة للعديد من المبادرات بين البلدين.



وأعرب سفير كازاخستان عن سعادته بزيارة العاصمة الإدارية الجديدة "وزادت سعادتي عندما علمت أني أول سفير يزور مقر وزارة السياحة والآثار في تلك المدينة الجديدة العظيمة" .

وتابع السفير: وأسلم اليوم، نيابة عن رئيس كازاخستان، وسام الصداقة من المرتبة الأولى للسيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار المصري للمجهود الكبير المبذول لخدمة الآثار والتراث والذي تمثل في ترميم جامع السلطان الظاهر بيبرس البندقداري.

جاء ذلك على هامش تسليم سفير كازاخستان السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار وسام الصداقة الكازاخي من المرتبة الأولى للمجهود الكبير المبذول لخدمة الآثار والتراث والذي تمثل في ترميم جامع السلطان الظاهر بيبرس البندقداري.