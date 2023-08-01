نكشف التفاصيل المالية لصفقة انضمام رضا سليم للأهلي

حسم مسئولو النادى الأهلى صفقة اللاعب المغربى رضا سليم، جناح فريق الجيش الملكى المغربى رسميا خلال الساعات الماضية ويستعد النادي للإعلان عن الصفقة بعد أن اجتاز اللاعب الكشف الطبى ووقع علي العقود رسميا لمدة 4 مواسم مقبلة، بعد الوصول للقاهرة مساء الأحد الماضي.

وقام رضا سليم بتصوير فيديو التقديم، بطريقة مميزة ومختلفة، خاصة أن الصفقة أثارات ضجية كبيرة في ظل دخول بيراميدز والزمالك في صراع التعاقد مع اللاعب الموهوب، ولكن رضا سليم فضل الانضمام للأهلي رغم الإغراءات الكبيرة.

وكلفت صفقة رضا سليم النادى الأهلى 2 مليون و100 ألف دولار، سيتم دفعها على 3 أقساط، بالإضافة لامتيازات أخرى مثل 300 ألف دولار على نسبة المشاركة وتسجيل الأهداف و20% من إعادة البيع.

وكشف مصدر بالأهلي عن أن رضا سليم سيحصل على 800 ألف دولار كراتب في الموسم الأول، بزيادة سنوية قدرها 100 ألف دولار لمدة 4 مواسم.