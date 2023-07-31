الزمالك يخسر أمام الشباب السعودي بهدف "إيفر بانيجا".. صور

خسر فريق الزمالك بهدف للاشئ أمام الشباب السعودي، باللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الإثنين باستاد مدينة الملك فهد بالطائف في إطار مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بالبطولة العربية.

جاء الشوط الأول مثيرا وساخنا وسط اعتراضات بالجملة من لاعبي الزمالك على حكم المباراة الليبي، واشتباكات بين لاعبي الفريقين.، وسجل لشباب هدفه في الدقيقة 42 من ركلة جزاء عن طريق اللاعب ايفر بانيجا.

لقطة من المباراة

وفي الشوط الثاني حاول الزمالك في العودة للقاء من خلال أكثر من كرة خطيرة دون النجاح في ذلك .

وخاض الزمالك لقاء اليوم بتشكيل ضم كل من :

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حاتم سكر.

خط الوسط: أحمد فتوح – نبيل عماد دونجا – عمرو السيسي.

خط الهجوم: محمود عبد الرازق " شيكابالا" – سيف الدين الجزيري – أحمد سيد "زيزو".

لقطة من المباراة

الفوز جمد رصيد الزمالك عند النقطة 3 في المركز الثاني لجدول ترتيب المجموعة الثالثة، بينما ارتفع رصيد الشباب للنقطة 4 في المركز الأول، والنصر السعودي ثالثا برصيد نقطة، والاتحاد المنيستيري رابعا بدون نقاط، على أن يلعب النصر والاتحاد المنيستيري مباراة في العاشرة من مساء اليوم ضمن مباريات نفس المجموعة بالجولة الثانية .