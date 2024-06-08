المؤبد بدلاً من الإعدام لشخصين قتلا شابا بالطالبية

قضت الدائرة رقم -5- مستأنف جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة بزينهم بقول استئناف متهمين اثنين في قضية اتهامهم لقتل شاب طعنا بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، وفي الموضوع: بتعديل حكم المستأنف بإعدامهم وتخفيف العقوبة إلى السجن المؤبد.

مقتل شاب على يد شخصين في الطالبية



وجاء بتحقيقات القضية أن المتهم “محمد شعبان” و"شعبان جمعة" (محبوسين) في يوم 7 / 10 / 2022 بدائرة قسم شرطة الطالبية قتلا المجني عليه “بلال سيد سيد خليل” عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله على إثر خلاف نشب بينهم.

فانطلق المتهم الأول لمحل الواقعة وهو يعلم سلفا بتواجد المجني عليه، وما أن ظفر به حتى طعنه بسلاح أبيض قد أعده مسبقًا لذلك الغرض فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، قاصدًا إزهاق روحه حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الواقعة للشد من أزره على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أحرز المتهم الأول سلاحًا أبيضًا (مطواة) بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.