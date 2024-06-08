10 جنيهات ارتفاعا في أسعار الذهب منتصف تعاملات اليوم

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن أغلقت تعاملات أمس الجمعة على تراجع حاد بقيمة 78 دولارًا، وبنسبة 3.3 %.

قال المهندس، سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 10 جنيهات، خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3100 جنيه.

وأوضح المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، أن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم السبت، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3110 جنيهات، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن أغلقت الأوقية تعاملات الأسبوع على تراجع أسبوعي بنسبة 1.5 %، 34 دولارًا، لتسجل مستوى 2293 دولارًا.

وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3543 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2657 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2067 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 24800 جنيه.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بالأسواق المحلية بقيمة 55 جنيهًا خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3145 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3090 جنيهًا، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 78 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2371 دولارًا، ولامست مستوى 2387 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2293 دولارًا.

ولامست الأوقية مستوى 2387 دولارًا يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى منذ 22 مايو، بدعم من توقعات خفض أسعار الفائدة بعد أن خفض بنك كندا والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الأسبوع، ومع ذلك، انهار المعدن بسبب تقرير قوي عن الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة.

بالإضافة إلى إعلان بنك الشعب الصيني، عن وقف شراء أي ذهب على الإطلاق في شهر مايو الماضي، مما أدى إلى عمليات بيع حادة في المعادن النفيسة، وكسر البنك المركزي الصيني سلسلة مشترياته الصافية للذهب التي استمرت 18 شهرًا، ما أدى إلى موجات صدامة عبر سوق الذهب، حيث بدأ المتداولون الآسيويون والأوروبيون على الفور في البيع وتصفية مراكزهم من الذهب.

في حين خفض بنك كندا والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة يومي الأربعاء والخميس على التوالي، ومع ذلك، لم يقدم البنك المركزي الأوروبي أي إرشادات واضحة بشأن المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة؛ ومن المرجح أن يستمر على أساس كل حالة على حدة.

وأظهر تقرير التوظيف الشهري في الولايات المتحدة الصادر عن مكتب إحصاءات العمل ارتفاع وتيرة التوظيف في شهر مايو بأكبر من التوقعات، حيث أضاف الاقتصاد الأمريكي بالقطاع الخاص 272 ألف وظيفة في شهر مايو، فيما توقع الخبراء إضافة 182 ألفًا، وسجلت القراءة السابقة 165 ألفًا.

وسجل معدل البطالة الأمريكية 4% في مايو، فيما توقع الخبراء أن يسجل 3.9% فقط كالقراءة السابق

وسجل متوسط الأجور في الساعة على أساس شهري 0.4% في مايو أعلى من القراءة السابقة التي سجلت 0.2%، فيما كانت تشير التوقعات إلى ارتفاع بـ 0.3%.

أما على أساس سنوي، فقد سجل متوسط الأجور 4.1%، بينما توقع الخبراء زيادة بنسبة 3.9%، وكانت القراءة السابقة عند 4% بعد تعديلها بالرفع.

وعززت هذه البيانات صعود الدولار، وفاقمت خسائر الذهب، فقد دفع تقرير الوظائف غير الزراعية المعدن الأصفر إلى الانخفاض

وتترقب الأسواق صدور بعض البيانات الأمريكية الرئيسية التي ستصدر الأسبوع المقبل، وتتضمن مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين، وتوقعات التضخم، وسيصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قراره بشأن السياسة النقدية يوم الأربعاء، وعلى هذا النحو، لا يُتوقع حدوث أي تغيير في سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية.