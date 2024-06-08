بوست على فيس بوك.. الأمن يفحص واقعة تحرش سائق بمعلمة أكتوبر

رصدت المتابعات الأمنية بمديرية أمن الجيزة تداول منشور على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك تتداول خلاله "معلمة" تعرضها للتحرش من قبل إحدي شركات التوصبل الشهيرة بمنطقة أكتوبر، وجار فحص المنشور المتداول واستدعاء صاحبة الحساب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

التحرش بمعلمة أكتوبر

البداية برصد الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تداول منشور على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك تتداول خلاله "معلمة" تعرضها للتحرش من قبل إحدي شركات التوصبل الشهيرة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وعلى الفور تم تحديد هوية صاحبة المنشور وجار استدعاؤها للوقوف على ملابسات وتفاصيل الواقعة.

وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.